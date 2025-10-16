El embajador argentino en EE.UU. dijo que se anunciará un acuerdo comercial “muy importante” con Trump

El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, dijo este jueves que en breve podría anunciarse un acuerdo comercial “muy importante” entre la Argentina y Estados Unidos. La noticia trasciende luego de la reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y su par Donald Trump, en la que discutieron el swap de monedas de US$20.000 millones.

“Creo que podemos tener novedades en breve. He firmado un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decir que se habló en detalle de este tema en la reunión y Trump participó activamente. Vamos a tener noticias muy buenas”, dijo esta mañana en diálogo con radio Mitre.

Y luego se limitó a decir: “No puedo comentar pero vamos a tener novedades en breve”.

Durante una entrevista televisiva el miércoles por la noche, Milei confirmó que en la Casa Blanca habló de temas comerciales. El Presidente aseguró que su encuentro con Trump fue “inédito e histórico para los estándares de la Argentina”. En tanto, reveló que durante el almuerzo del martes se discutieron temas comerciales y dijo: “Todavía no hay acuerdo de libre comercio, es la etapa preliminar”.

La reunión bilateral se dio este martes en Washington luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmara el swap de monedas por US$20.000, la intervención de Estados Unidos en el mercado de cambios y otra línea de financiamiento con bancos privados y fondos soberanos.

Desde el comienzo de su mandato, el libertario manifestó su intención de buscar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. “Nosotros creemos que, en estas condiciones, podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con Estados Unidos de la misma manera que estamos avanzando muy fuertemente con China. Estamos abriendo la economía”, detalló durante una entrevista radial a fines del año pasado.

El condicionamiento de Trump

Más allá de un posible tratado de libre comercio, en Washington ambos mandatarios discutieron las líneas del acuerdo del swap. “Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, advirtió Trump durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre las elecciones del 26 de octubre, frase que generó polémica en la administración libertaria por las presuntas condiciones del acuerdo.

La situación llevó a que el Gobierno intentara aclarar que la expresión de Trump se refería a los comicios presidenciales de 2027. Pero un rato después, fue el propio Trump quien precisó que se refería a las elecciones de medio término del 26 de octubre.

Trump condicionó en la conferencia el apoyo financiero a la Argentina -sellado con el Departamento del Tesoro- al resultado de las elecciones. “El plan puede fallar, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance. Todo puede fallar”, respondió el republicano ante una pregunta de LA NACION sobre si le preocupa que el plan de auxilio al país pueda salir mal.

Si bien al inicio del encuentro Trump elogió en varias oportunidades a Milei, a quien calificó como “un economista tremendamente talentoso”, impuso como requisito, para prolongar su apoyo el país, un resultado favorable de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas.