Qué dijo María Eugenia Vidal sobre el acuerdo de Pro con los libertarios

La diputada nacional María Eugenia Vidal, integrante del Pro, manifestó públicamente su desacuerdo con el reciente acuerdo electoral entre su partido y La Libertad Avanza (LLA). En declaraciones recientes, Vidal explicó que, si bien respeta la decisión tomada por su partido, considera que Pro debe mantener su identidad y ser una oposición constructiva al gobierno actual. Además, reveló que compartió su opinión con el expresidente Mauricio Macri durante una conversación que mantuvieron hace más de un mes.

La postura de Vidal frente al acuerdo entre el Pro y La Libertad Avanza

La diputada María Eugenia Vidal expresó su desacuerdo con la alianza electoral entre Pro y LLA. En diálogo con Radio Mitre, planteó la necesidad de que Pro sea “una oposición constructiva, que ponga límites al Gobierno donde haya que ponerlos; que la única alternativa no sea el kirchnerismo”.

María Eugenia Vidal se manifestó en contra del acuerdo del Pro con LLA Fabián Marelli - LA NACION

Vidal reveló que le comunicó a Mauricio Macri su postura contraria al acuerdo, asegurándole que seguirá dentro del partido: “Le dije que no me iba de Pro; sigo siendo la misma y planteo con respeto mis diferencias”. Insistió en que, a pesar de no estar de acuerdo con la alianza con los libertarios, siempre acompañará a Pro y que buscará que el partido acompañe al Presidente y sea una oposición constructiva. “Macri conoce y respeta mi opinión, como siempre”, aseguró Vidal, y añadió que se lo planteó “con respeto”.

Para Vidal, lo más importante para Pro es mantener su identidad y tener discusiones serias. Expresó su preocupación de que la alianza con LLA pueda diluir la identidad del partido y limitar su capacidad de actuar como una oposición constructiva. A su vez, resaltó que no cree que esta negociación defina la existencia de Pro, ya que “va a haber muchas provincias como Chubut, Corrientes y Neuquén, por ejemplo, donde Pro no va con La Libertad Avanza. Se sigue de pie, defendiendo sus ideas”. También sumó que Pro debe “decir en voz alta que hace falta un presupuesto en la Argentina porque que no está bien estar dos años sin presupuesto, que diga que la obra pública sin corrupción es posible”.

María Eugenia Vidal, reveló detalles sobre su conversación con Mauricio Macri marcelo-manera-7533 - LA NACION

El acuerdo entre el Pro y La Libertad Avanza

Según un comunicado conjunto, el acuerdo electoral entre LLA y Pro tiene como objetivo “trabajar en conjunto hasta 2027 para consolidar a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023″. Ambas fuerzas políticas se comprometieron a “evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron al país a la catástrofe económica y a la pobreza”, unidas por “las ideas de la libertad que en el pasado han hecho grande a esta Nación nos unen, especialmente la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

El comunicado que formaliza la alianza entre el Pro y La Libertad Avanza (X: @ProCiudadBsAs)

El acuerdo se concretó el último día previsto para la presentación de alianzas electorales. El próximo 17 de agosto vence el plazo para la inscripción de los candidatos. LLA le ofreció a Pro el quinto y sexto lugar de la lista porteña de diputados nacionales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.