Qué dijo Pamela David en su programa tras la polémica con Karina Milei

La conductora Pamela David pidió disculpas en su programa Desayuno Americano (América TV) a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El hecho ocurrió tras la afirmación de David sobre un supuesto reloj de 35.000 dólares que usaba la funcionaria, información que resulto ser imprecisa.

¿Qué dijo Pamela David en su pedido de disculpas en vivo?

Pamela David dedicó el inicio de su programa para rectificar su afirmación. La conductora reconoció su error de manera directa. “Le quiero pedir mis sinceras disculpas a Karina Milei. Hay que saber reconocer cuando alguien se equivoca, y yo de verdad de Rolex claramente entiendo poco. Me equivoqué”, expresó.

"Le quiero pedir mis sinceras disculpas a Karina Milei", expresó la conductora Gentileza América

David detalló el contexto de su comentario original. Explicó que interrumpió a una periodista que hablaba sobre el armado político de la funcionaria. “Saqué de la galera un tema que no teníamos en agenda porque estuve viendo fotos de un reloj que tenía puesto, que para mí era un Rolex y que no es, dicho por ella”, relató.

La conductora validó la corrección que hizo la hermana del Presidente en sus redes sociales. “Ella lo aclaró en su cuenta de X. Ella sacó unas fotos de su reloj, dice que sale 1000 dólares: perfecto, aclaradísimo. ¿Cómo no voy a pedir disculpas y decir que me equivoque?”, manifestó David.

El reloj de la polémica tiene un valor menor a 1000 dólares, según aclaró la secretaria de la Presidencia

Pamela también compartió su reacción personal al ver la magnitud de la controversia. “Primero estaba indignada, qué revuelo… Me fui a jugar al pádel, yo tengo el Apple Watch, pero me lo saco porque si no me rompen los mensajitos… Me lo saqué y después de dos horas veo todo el revuelo que se armó“, contó.

Y concluyó su descargo inicial con una reiteración de su pedido: “Nobleza obliga, no es verdad, no vale 35 mil dólares, vale 1000. Le pido mil disculpas a Karina Milei, espero las acepte”.

El origen del conflicto y la respuesta de la funcionaria

La polémica comenzó en una emisión anterior de Desayuno Americano. Pamela David aseveró que Karina Milei utilizaba un reloj Rolex con un valor de 35.000 dólares.

Karina Milei acusó a la periodista de hacer "campaña sucia" al inicio de la campaña electoral

La secretaria general de la Presidencia reaccionó con rapidez en su cuenta personal de la red social X, calificó a la conductora de “mentirosa” y la acusó de realizar una campaña sucia en el inicio de la campaña electoral. Incluso, sugirió la posibilidad de iniciar acciones legales.

Ante esta respuesta, David utilizó la misma red social el lunes por la tarde para una primera retractación. “Karina Milei, quiero pedirte sinceras disculpas. Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error”, escribió. En ese mismo mensaje, adelantó su intención de rectificarse en su programa: “Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas. Mañana, en el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo”.

"Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error", escribió la conductora

La advertencia de Karina Milei y la reacción de la conductora

Karina Milei respondió al mensaje de disculpas de la conductora en X; si bien aceptó la rectificación, sumó una advertencia. “Asumo que tendrá la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira. Es bueno reconocer cuando uno se equivoca, pero cuando el error es siempre para el mismo lado, el vicio queda manifiesto“, señaló la funcionaria.

A su vez, Karina le exigió a David un pedido de perdón por otros comentarios previos contra la gestión de Javier Milei. “También deberías pedir perdón por todas las veces que en los últimos dos años difamaste al Presidente con mentiras, calumniando e injuriando sin parar, con el único objetivo de beneficiar políticamente a tus amigos”, lanzó.

"Cuando el error es siempre para el mismo lado, el vicio queda manifiesto", advirtió la funcionaria X

