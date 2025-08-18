Pamela David se disculpó con Karina Milei por haber dicho que usaba un reloj de lujo

La conductora de televisión Pamela David le pidió disculpas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, luego de afirmar en su programa que la funcionaria usaba “un Rolex de US$35.000″.

Esa afirmación, en un programa en el canal América, le valió un duro descargo de la hermana del Presidente, que la trató de “mentirosa” y de hacer campaña sucia al inicio de la campaña electoral.

Cómo publicó LA NACION, Karina Milei amenazó con llevar a la periodista a la Justicia. En un posteo en X, desmintió la información y añadió que, en rigor, el reloj era de otra marca y de un costo inferior a los mil dólares.

Espero la aclaración de mañana en tu programa, Pamela. Asumo que tendrá la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira. Es bueno reconocer cuando uno se equivoca, pero cuando el error es siempre para el mismo lado, el vicio queda manifiesto. También deberías pedir… https://t.co/iKUhEzW6D7 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 18, 2025

Horas más tarde, David admitió haberse equivocado. “Karina, quiero pedirte disculpas. Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga. Reconozco mi equivocación y te pido disculpas sin excusas. Mañana mismo lo voy a ratificar en vivo”, escribió en redes sociales.

Ante el planteo, la hermana del jefe de Estado dijo que aguarda por “la aclaración” y asumió que “tendrá la misma efusividad con la que hoy se difundió la mentira”. “Es bueno reconocer cuando uno se equivoca, pero cuando el error es siempre para el mismo lado, el vicio queda manifiesto”, sentenció.

No contenta con eso, consideró que David debería pedir perdón también por todas las veces que difamó al jefe de Estado “con mentiras, calumniando e injuriando sin parar, con el único objetivo de beneficiar políticamente a tus amigos”. “Por último, y no por ello menos importante, quiero destacar que todas las veces que operaste en favor de ellos, fue en perjuicio del pueblo argentino. Te mando un beso”, concluyó.

Qué había dicho Pamela David y la respuesta de Karina Milei

La controversia comenzó a partir de las declaraciones de la presentadora en un video que la propia funcionaria difundió. En el fragmento, David cuestiona el origen de un supuesto accesorio de lujo de la secretaria general.

“Nadie habla del Rolex de 35 mil dólares que tiene Karina”, afirma en la grabación. La conductora agrega una reflexión sobre la capacidad económica de la hermana del Presidente: “Si es repostera no es Maru Botana, para tener un reloj de 35 mil dólares. Tiene tanto poder que nadie habla. Lo tenía acá”.

La hermana del mandatario no tardó en hacerse eco de las acusaciones y salió a desmentir aquella información. “Es falso”, escribió en X. “Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron. Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias”, advirtió en su posteo.

Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los… https://t.co/8i79zdJUmY pic.twitter.com/G5V4DgP1Mf — Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 18, 2025

Y aclaró: “El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder. Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”.

Minutos más tarde, el presidente Javier Milei se sumó al debate. “Desenmascarando aquí a una mentirosa y una operadora. Los kukas no pierden sus mañas… A los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por Tribunales. Al menos que mentir, calumniar e injuriar no sea gratis”, opinó en dos publicaciones separadas.

Integrantes de la tropa digital que responde al oficialismo postearon en la misma línea, con una cerrada defensa a la secretaria general de la Presidencia y duras críticas hacia la conductora de televisión.