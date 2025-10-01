Qué dijo Patricia Bullrich sobre los supuestos vínculos de Espert con Fred Machado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, exigió este miércoles explicaciones urgentes al diputado nacional José Luis Espert por sus presuntas conexiones con el narcotráfico. El requerimiento de la funcionaria ocurre tras la presentación de una denuncia judicial por parte del dirigente social Juan Grabois y la difusión de investigaciones periodísticas sobre el tema. Espert es el principal candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Qué dijo sobre el escándalo la ministra de Seguridad

La también candidata a senadora por el oficialismo en la Ciudad se pronunció sobre la situación del diputado libertario. Consultada en Radio La Red sobre si Espert debería declinar su candidatura, Bullrich no descartó esa posibilidad. “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”, marcó la ministra.

"Es muy importante en este momento aclarar la situación ya", marcó la ministra Patricia Bullrich Fabián Marelli

La funcionaria consideró que el candidato elegido por el presidente Javier Milei necesita dar respuestas claras. “Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto. Es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber”, detalló Bullrich. Agregó que el legislador pudo haber presentado una justificación ante la Justicia electoral y que es importante conocer si esa explicación es válida.

Bullrich además trazó un límite claro en la lucha de su gestión contra el crimen organizado. “Parece una persona [Espert] que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco [Machado]. Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco... No aliadas, que hayan recibido plata”.

La denuncia se centra en un supuesto giro de 200.000 dólares a José Luis Espert

La denuncia y la defensa de Milei

La controversia se centra en las revelaciones de los medios El Diario AR y Perfil, junto a una denuncia formal de Juan Grabois. Las publicaciones exponen un documento en poder de la Justicia de Estados Unidos. Dicho registro detalla un supuesto giro de 200.000 dólares a Espert. El dinero provendría de actividades ilícitas de Fred Machado.

Machado posee una condena en la Argentina por narcotráfico. También es investigado en Estados Unidos, país que solicitó su extradición. La Corte Suprema local debe resolver ese pedido. Durante la campaña presidencial de 2019, Espert admitió que Machado le prestó un avión privado y una camioneta para su movilidad.

El presidente Javier Milei, a diferencia de su ministra, defendió al candidato el martes. “Esto es otra operación más, la misma de 2019″, sostuvo el mandatario. “Pasaron seis años. Se lo ensució en 2019, de nuevo en 2021, es recurrente”, añadió. Milei calificó el contenido de la denuncia como “falso” y desestimó las acusaciones como “chimento de peluquería” y “operaciones para ensuciar”.

El presidente Javier Milei calificó la denuncia como "otra operación más, la misma de 2019"

La respuesta de Espert

El diputado libertario se refirió a las acusaciones el martes durante una recorrida por Olavarría junto a su compañero de lista, Diego Santilli. En una conferencia de prensa improvisada, intentó minimizar el impacto de la denuncia.

“Es una denuncia que vengo sufriendo desde 2021, cuando infructuosamente trataron de que no entrara a la Cámara de Diputados. Es lo mismo”, afirmó. Así, Espert atribuyó las acusaciones a una “campaña sucia” del kirchnerismo. “No voy a hacer perder el tiempo a ustedes ni a los bonaerenses para discutir cosas que dice y hace un impresentable como Grabois, difamándome”, declaró. El candidato anticipó una acción judicial contra el dirigente social, aunque todavía no realizó ninguna presentación formal.

Espert atribuyó las acusaciones a una "campaña sucia" del kirchnerismo

Un periodista le consultó directamente si negaba el giro de 200.000 dólares que figura en el documento de la Justicia de Texas. Espert evitó una desmentida categórica. “Yo repito: esta es una campaña absolutamente sucia, ya nos vamos a ver con Grabois en Tribunales, nos vamos a presentar en la Justicia a contestar esta demanda, es una absoluta infamia”, se limitó a responder.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.