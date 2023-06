Qué pasa si no voto en las elecciones en Tucumán 2023

escuchar

Las elecciones en Tucumán son el próximo 11 de junio, jornada en la que los tucumanos elegirán quién será su próximo gobernador, vice y otros cargos legislativos y locales. En este contexto, muchos comienzan a preguntarse qué pasa si no acuden a las urnas.

El sufragio es obligatorio en Tucumán, al igual que en toda la Argentina; por lo tanto, todas las personas de entre 18 y 70 años con domicilio en la provincia deben acercarse a las escuelas a votar, mientras que es optativo para quienes tengan 16 y 17 años o sean mayores de 70 años.

Cuál es la sanción para quienes no vayan a votar en la elección de Tucumán

La no emisión del voto en Tucumán tiene como consecuencia una sanción económica y un impedimento para ocupar cargos en entidades públicas. Quedan excluidos de la pena, los casos en que el ciudadano pueda justificar su ausencia a las urnas por alguno de los motivos contemplados en el artículo 9 del Régimen Electoral tucumano. El mismo no detalla las penas para quienes no voten, por lo que se toma como referencia la legislación nacional.

Según establece el artículo 125 del Código Electoral Nacional: “Se impondrá una multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare [la ausencia] ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección”.

Además, la normativa aclara la pena referida a funciones públicas. “Cuando se acreditare la no emisión por alguna de las causales que prevé el artículo 12, se entregará una constancia al efecto. El infractor incluido en el Registro de Infractores al deber de votar establecido en el artículo 18 no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección”.

Quiénes están exentos de votar en Tucumán

De acuerdo al Régimen Electoral de Tucumán, las personas que quedan exentas de la obligación de sufragar en las elecciones provinciales son las siguientes:

Los mayores de 70 años.

Los jueces y auxiliares que, por disposición de esta ley, deban asistir a sus oficinas y tenerlas abiertas mientras dure el acto comicial.

Los que el día de la elección se encuentren, por motivos razonables, a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar, y lo justifiquen ante la autoridad policial más próxima, requiriendo la certificación de dicha circunstancia.

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor suficientemente comprobada que, por este motivo, estén imposibilitados de emitir su sufragio. Deberán justificar dicha circunstancia mediante certificado médico expedido conforme se establezca en la reglamentación.

¿Qué se vota en las elecciones 2023 de Tucumán?

En Tucumán, los ciudadanos habilitados para votar este domingo 11 de junio deben elegir gobernador, vicegobernador, 49 legisladores provinciales, 19 intendentes, concejales y comisionados comunales.

Una de las particularidades de estos comicios —para los que se optó por una fecha diferente a la de las elecciones nacionales— es que no se aplica la instancia previa de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), que originalmente fue ideada para que cada espacio político defina en internas a sus candidatos. Por lo tanto, el que resulte ganador este domingo 11 de junio comandará los destinos de la provincia por los próximos cuatro años.

