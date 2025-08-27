Qué pasó con el exjuez acusado de quedarse con 144 monedas de oro

El juez federal de Mar del Plata, Martín Poderti, fue suspendido y enfrenta un juicio político. El Consejo de la Magistratura de la Nación tomó la decisión este miércoles, tras acusaciones de mal desempeño de sus funciones, ya que se le imputa haberse apropiado de 144 monedas de oro de una causa judicial cuando era secretario en la justicia federal de San Martín.

¿Qué ocurrió con el exjuez Poderti?

Martín Poderti, juez federal de Mar del Plata, fue suspendido y sometido a juicio político por el Consejo de la Magistratura por sustraer 144 monedas de oro que estaban bajo custodia judicial. Este hecho, que ocurrió cuando Poderti se desempeñaba como secretario en la justicia federal de San Martín, motivó la medida, que contó con la aprobación unánime de los consejeros, con la excusación del juez Alberto Lugones. Así, se lo coloca al borde de la destitución.

Martín Poderti, el juez acusado de sustraer monedas de oro Instagram

El hallazgo de las irregularidades: así se detectó el faltante de las monedas

La investigación contra Poderti se originó al detectarse irregularidades en el manejo de las monedas de oro que estaban bajo su responsabilidad. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura determinó que, entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, Poderti ingresó en 19 oportunidades a la caja de seguridad donde se guardaban las monedas y las retiró. Estos accesos a la caja fuerte, ubicada en la sucursal San Isidro del Banco de la Nación Argentina, carecían de justificación en el expediente judicial y, en algunos casos, ocurrieron mientras el funcionario estaba de licencia.

Consejo de la Magistratura aprobó la suspención de Poderti

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura consideró que existen pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Poderti en la sustracción de las monedas y rechazaron las explicaciones que el juez intentó dar para desligarse de la imputación. El senador Luis Juez, presidente de la Comisión de Acusación, calificó la defensa de Poderti: “El doctor Poderti argumentó que si había alguna inconducta tipificada en un hecho delictivo, lo había hecho como secretario. Con todo respeto, en 40 años de profesión, he participado de muchas defensas penales pero la de Poderti me pareció horrible. No podía creer que se defendiera de la prueba de manera tan poco racional”.

“No sé cómo dirían en Roma, pero en Córdoba decimos está complicado… Que se defienda como pueda”, expresó el senador.

La defensa de Martín Poderti tras las acusaciones

Poderti argumentó que, si cometió alguna irregularidad, lo hizo en su rol de secretario y no como juez, por lo que debería ser sancionado administrativamente. Sin embargo, la Comisión de Acusación recordó su jurisprudencia y la del jurado de enjuiciamiento, que establece que se debe determinar si los hechos imputados fueron evaluados por el Senado al momento de designarlo como juez. Al no haber sido evaluados, se puede avanzar con el juicio político y la destitución.

Consejo de la Magistratura decidió suspender al juez Martín Poderti

Las consecuencias de la suspensión

La suspensión implica que Poderti queda apartado de su cargo de juez federal y deja de percibir su salario. El juicio político es un proceso judicial en el que se determinará si el magistrado es culpable de los cargos que se le imputan. En el caso de que lo encuentren culpable, Poderti será destituido de su cargo y podría enfrentar cargos penales.

El Consejo de la Magistratura emitió un dictamen en el que destaca la “trascendencia y gravedad institucional” de la decisión de iniciar el procedimiento de remoción contra Poderti. Los consejeros señalaron que esta medida se adopta “en resguardo de la administración de justicia”.

Otros cargos que enfrenta Poderti

Además de la acusación por la sustracción de las monedas de oro, Poderti está procesado en una causa penal por el delito de malversación de caudales públicos. En esta causa, se le impuso un embargo de 190 millones de pesos. El caso ya fue elevado a juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín.

