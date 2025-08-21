Qué pasó entre Eduardo Feinmann y un sindicalista en la puerta de Radio Mitre
El periodista fue abordado por el dirigente gremial Marcelo Peretta al finalizar su programa; la discusión escaló hasta una agresión física que quedó registrada en video y derivó en una presentación judicial
El periodista Eduardo Feinmann y el sindicalista Marcelo Peretta protagonizaron un violento altercado en la puerta de Radio Mitre. El candidato a diputado nacional por el Partido Movimiento Plural increpó e insultó al conductor a la salida de la emisora. El cruce verbal escaló a una confrontación física que fue registrada por cámaras y derivó en una denuncia judicial por parte del periodista.
¿Qué pasó entre Eduardo Feinmann y Marcelo Peretta?
Cuando Feinmann finalizó su programa matutino, Peretta se acercó junto a su hijo y otra persona. El sindicalista le exigió explicaciones al periodista por sus comentarios críticos en el aire. “Quiero que le digas por qué soy un garca, un chanta. Explicame qué tenés conmigo porque usás tu programa, que lo escucha todo el mundo, para bardearme todos los días”, reclamó Peretta.
Feinmann respondió con una frase escueta: ‘Trabajaste con Mauro Viale’, le dijo, mientras intentaba retirarse hacia su auto. Pero Peretta insistió con sus reclamos. El conductor le preguntó si lo estaba amenazando, y el sindicalista reiteró su pedido de explicaciones. En ese momento, el columnista económico Guillermo Laborda intervino para separar a Peretta del periodista.
El conductor radial mencionó una supuesta operación con una encuesta que en mayo le otorgaba al candidato a legislador porteño más intención de voto que la real. Peretta se desvinculó del hecho. “Hablá conmigo y preguntame. Sé un verdadero periodista. Vos no sos un periodista, sos un operador”, afirmó el dirigente.
Feinmann intentó finalizar la discusión y subió a su auto. Peretta golpeó la ventanilla y le exigió disculpas nuevamente. “Pedí disculpas, sinvergüenza. Te vas escapado”, gritó. El periodista descendió nuevamente del vehículo. Una agente de la Policía de la Ciudad llegó al lugar para mediar. El sindicalista desafió al conductor. “¿Querés pelear, salame?”, lanzó. Feinmann replicó: “Vos querés pelear, ¿quién te creés que sos?”.
El equipo del programa radial contuvo al conductor, quien volvió a subir a su camioneta. Peretta continuó con los insultos. “Cagón, te vas corriendo, dale, bajate, dale”, lo provocó. Feinmann descendió una vez más. En ese momento, el sindicalista tiró una patada y el video se cortó. El conductor trastabilló y casi se cae.
Qué dijo Eduardo Feinmann sobre el enfrentamiento
Minutos después del altercado, Feinmann dialogó con el periodista Marcelo Bonelli en Radio Mitre. Describió el hecho como una “emboscada” y calificó a Peretta como un “violento”. Relató que tres personas lo esperaban en la puerta. “Vinieron de a tres a apretarme: el hijo de Peretta, Peretta y este hombre que debe ser o culata de Peretta o parte del sindicato”, detalló.
El conductor confirmó que radicó una denuncia contra el sindicalista. “La denuncia ya está hecha. Hice una exposición oral, mañana seguramente voy a ampliarla. Esto lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias”, aseguró. Feinmann precisó que la presentación judicial es por lesiones y daños. Según su testimonio, Peretta “me pega una patada en la cintura, en el costado, y después patea mi auto, lo abolla”.
Quién es Marcelo Peretta
Marcelo Peretta es bioquímico de profesión y titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), una organización creada en 2006 con menos de siete mil afiliados. Actualmente, es candidato a diputado nacional por el Partido Movimiento Plural para las elecciones del 26 de octubre. No es su primera incursión electoral. En mayo de este año compitió como candidato a legislador porteño y obtuvo el 0,13% de los votos, con lo que quedó en último lugar.
En 2022, Peretta hizo campaña junto a Patricia Bullrich. Ambos impulsaron una serie de reformas laborales y lanzaron una agrupación llamada “los Flacos”. Este espacio buscaba contraponerse a “los Gordos de la CGT”. Antes del ataque, Peretta publicó un mensaje en la red social X donde se quejaba porque Feinmann lo había llamado “Marcelo Berreta” y “chanta”. Tras el incidente, volvió a publicar. “No me pidió disculpas. Ahora se hace la víctima, pero en realidad es el victimario”, escribió.
