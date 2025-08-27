En la Cámara de Diputados, una fuerte pelea estalló entre legisladores libertarios, con acusaciones de corrupción dirigidas a miembros del Gobierno y un tenso enfrentamiento entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine. El incidente ocurrió durante la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre la gestión gubernamental.

¿Qué se dijeron Marcela Pagano y Lilia Lemoine?

El altercado principal surgió cuando Carlos D’Alessandro y Marcela Pagano, diputados que pegaron el portazo del bloque de La Libertad Avanza, lanzaron fuertes críticas contra Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, por su presunta implicancia en el caso de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), acusado de cobrar coimas.

D’Alessandro declaró: “Ese apellido Menem viene vinculado a todos los hechos de corrupción, que enfoca directamente sobre el presidente Javier Milei, desgasta la imagen de este gobierno, no solamente por el pedido de coima que dejó trascender el doctor Spagnuolo, donde se sube la coima del 5 al 8 por ciento, sistema aceitado”.

El diputado también acusó a los Menem por el caso Spagnuolo y afirmó que las grabaciones tenían más de ocho meses de antigüedad. También mencionó supuestos contratos del Banco Nación asignados a la familia Menem y la vinculación de Lule Menem con hechos de corrupción en la obra social intervenida de Osprera.

En ese instante, la diputada libertaria Lilia Lemoine respondió con un grito de “¡Traidor!”. La tensión aumentó rápidamente con diputados levantándose y gritando, lo que llevó a Oscar Zago a solicitar un cuarto intermedio.

Arrieta, Pagano y Lemoine mientras se graban con el celular Fabian Marelli

El enfrentamiento entre Pagano y Lemoine subió de tono. En el video registrado durante la sesión, se observa a Pagano increpando a Lemoine con gritos de “¡Andá a tu banca!”, mientras que se escuchan voces que acusan a Lemoine de estar “con los corruptos”.

¿Qué rol jugó Marcela Pagano en el conflicto?

Después de D’Alessandro, Pagano dirigió sus acusaciones hacia José Luis Vila, exdirector general de análisis en la SIDE y actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, bajo la dirección de Francos. Pagano sugirió que Vila fue responsable de la filtración de los audios clandestinos de Spagnuolo.

Pagano y Lemoine, otra vez en el centro de la escena

Lemoine, junto con Emilia Orosco y Juliana Santillán, comenzaron a grabar a Pagano con sus teléfonos para interrumpir su discurso. El video muestra a Pagano, a los gritos, preguntando a Francos si José Luis Vila tuvo alguna intervención en la filtración de los audios de la Andis, calificando el hecho como un “grave golpe institucional”.

Ante las acusaciones, Francos defendió los nombramientos en su cartera. “José Luis Vila me parece una persona absolutamente capacitada para desempeñar la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Lo mismo que Armelino”, afirmó.

Las implicancias del caso Spagnuolo en la interna

El caso Spagnuolo se centra en acusaciones de cobro de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según las acusaciones, se habría aumentado la coima del 5 al 8 por ciento, lo que generó indignación y llevó a la investigación del caso.

Este escándalo, sumado a las acusaciones contra los Menem, ha provocado un fuerte impacto en la imagen del gobierno de Javier Milei. La escalada de tensión entre legisladores del mismo espacio político revela una profunda división interna y augura nuevos desafíos para la gobernabilidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Laura Serra.