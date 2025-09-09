Qué se sabe de la convocatoria a los gobernadores por parte del Gobierno nacional

El Gobierno nacional activó una estrategia para recomponer su vínculo con los mandatarios provinciales tras la derrota electoral del domingo. La iniciativa, que incluye una convocatoria a los gobernadores, se formalizó luego de una serie de reuniones de la mesa política en la Casa Rosada, encabezadas por el presidente Javier Milei, para analizar el resultado en la provincia de Buenos Aires.

Los detalles del llamado a los mandatarios provinciales

El objetivo del diálogo es sanear vínculos que quedaron dañados durante las negociaciones por el cierre de listas. La tarea recae en el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, quienes comienzan este martes con sondeos informales a los jefes provinciales. La ronda de contactos incluye a mandatarios que apoyaron a la Casa Rosada en el Congreso y luego retiraron su respaldo.

El jefe de Gabinete es el encargado de iniciar los sondeos informales con los mandatarios provinciales Camila Godoy

Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que, después de estos primeros contactos, el Poder Ejecutivo decidirá el formato del encuentro. Las opciones son una convocatoria conjunta con todos los gobernadores o reuniones por separado que Francos sostendría con cada uno de ellos.

La puesta en marcha de la iniciativa enfrenta un rechazo inicial de algunos sectores. El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, ya manifestó su negativa al convite. “Recién comenzamos a hablar”, afirmó uno de los participantes de las reuniones en Balcarce 50.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ya manifestó su rechazo inicial a la convocatoria

La reunión de la mesa política en la Casa Rosada

La decisión de avanzar con el diálogo provincial ocurrió en un contexto de intensa actividad en la sede del Gobierno. Este martes, el presidente Javier Milei inauguró a las 9.30 un cónclave de la mesa política nacional ampliada. El encuentro finalizó dos horas después sin declaraciones a la prensa.

Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el portavoz presidencial, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo y Martín Menem.

Horas más tarde, La Libertad Avanza (LLA) emitió un comunicado oficial a través de sus redes. “Vamos a trabajar para defender el rumbo que construimos porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad. Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes”, indicó el texto.

El análisis de la mesa chica del Gobierno incluyó críticas a distintos sectores. “Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que hacemos y lo que seguiremos haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”, afirmó el comunicado, que cerró con la consigna: “La libertad avanza o la Argentina retrocede”.

El presidente Javier Milei volverá a reunir a su Gabinete este miércoles en la Casa Rosada Rodrigo Nespolo

Rumores de cambios y futuro del Gabinete

Las reuniones del Ejecutivo se desarrollan en medio de la tensión por la reacción de los mercados, con subas del riesgo país y del dólar, además de una baja generalizada de las acciones argentinas en Wall Street. En los encuentros se descartaron cambios inminentes en el Gabinete.

Sebastián Pareja fue recibido en la Casa Rosada por Eduardo “Lule” Menem en un gesto de ratificación temporal en su rol Rodrigo Nespolo

El lunes, el subsecretario y armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, recibió en Casa Rosada a Pareja, en un gesto interpretado como una ratificación temporal en su rol. El presidente Milei volverá a reunir a su Gabinete el miércoles. Será el tercer día consecutivo de actividad en la Casa Rosada como reacción a la derrota por 13 puntos en la provincia de Buenos Aires.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Jaime Rosemberg.