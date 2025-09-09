Quiénes forman la mesa política que armó Milei tras la derrota electoral

Tras el resultado adverso en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei definió una nueva estrategia de articulación gubernamental. El mandatario descartó cambios en su Gabinete y ordenó este lunes reflotar una mesa política nacional, junto con la creación de otros dos espacios de diálogo para redefinir el rumbo hacia los comicios generales de octubre.

¿Quiénes son los miembros de la “mesa política nacional”?

El nuevo núcleo de decisiones del oficialismo, denominado “mesa política nacional”, está encabezado por el propio presidente Javier Milei. Este espacio tuvo su primera reunión este martes a las 9.30 en la Casa Rosada. La integran, también, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El Presidente reconfiguró su círculo de confianza tras el resultado electoral Camila Godoy

Completan la nómina el asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el portavoz presidencial, Manuel Adorni. La continuidad de Menem en este círculo íntimo se interpretó como un respaldo a su figura. Este formato es una nueva versión de la anterior “mesa de los lunes” y excluye de su conformación al subsecretario y armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.

Dos espacios adicionales para la nueva etapa

También se anunció su paralelismo local bonaerense: la mesa política de la Provincia de Buenos Aires, que se ampliará para sumar mayor representatividad. Este grupo tiene previsto un encuentro para la tarde de este martes.

Entre sus integrantes se encuentran Karina Milei, Sebastián Pareja, Eduardo “Lule” Menem y Cristian Ritondo. Pareja, el armador bonaerense cuestionado por los resultados del domingo, fue ratificado en su rol.

Sebastián Pareja, el armador bonaerense, fue ratificado en su rol a pesar de los cuestionamientos Rodrigo Nespolo

El tercer eje de la estrategia es la convocatoria a un “diálogo federal” con los gobernadores. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, iniciaron este martes los contactos con los mandatarios provinciales.

Fuentes oficiales indicaron que, tras estos sondeos informales, el Presidente decidirá si la convocatoria será un encuentro conjunto o si se realizarán reuniones por separado con cada gobernador.

El trasfondo de la reorganización

El lunes fue una jornada de nerviosismo en la Casa Rosada, donde Milei encabezó dos reuniones de gabinete en un mismo día por primera vez. El hermetismo sobre el contenido de los encuentros fue total.

El lunes se realizaron dos reuniones de Gabinete en un mismo día por primera vez en la gestión [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Fuentes muy cercanas al Presidente desmintieron cambios de funcionarios. “No sale ningún funcionario, el problema no ha sido de gestión sino político. Y la política se arregla con más política”, afirmaron a LA NACION.

La postura ratifica el discurso que Milei emitió el domingo por la noche desde el búnker libertario en Gonnet. Allí, con un tono más moderado, prometió un “profundo análisis de los datos” y una “profunda autocrítica”. El mandatario aseguró: “Aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores”.

Una jornada de tensión en la Casa Rosada

El presidente Milei llegó temprano a la Casa Rosada el lunes. La primera reunión de Gabinete se desarrolló entre las 9.30 y las 11.30. Participaron casi todos los ministros, junto a Karina Milei, Santiago Caputo y Martín Menem.

Luis Caputo no estuvo presente en la primera reunión de gabinete de este lunes Rodrigo Nespolo

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue el único ausente en ese primer cónclave. El funcionario llegó cerca de las 12 para una reunión del Presidente con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por la tarde, Milei convocó a un segundo encuentro con todos sus ministros. En paralelo, Eduardo “Lule” Menem recibió en su despacho a Sebastián Pareja, un gesto interpretado como una ratificación temporaria de ambos en sus funciones.

El portavoz Manuel Adorni comunicó las decisiones a través de su cuenta en la red social X. El Gobierno busca así revertir la performance electoral con vistas a los comicios generales del 26 de octubre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Devanna.