Javier Milei y sus medidas, en vivo: la media sanción a la ley de propiedad privada y sus repercusiones
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Pase de facturas por los recortes a la ley: Bullrich culpó a Adorni y Benegas Lynch, a los “tibios del medio”
El oficialismo logró aprobar esta madrugada el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar gran parte de su iniciativa original. No se trató la ley de Tierras y, con el debate ya avanzado, se retiró también el capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales.
Eso motivó pases de facturas. Terminado el debate, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, dijo que seguramente hubieran aprobado la ley completa si la hubieran tratado antes del mundial, pero que el caso Adorni se los impidió. No podían sesionar porque corrían el riesgo de que el Senado avanzara contra el entonces jefe de Gabinete, acorralado por las sospechas sobre su crecimiento patrimonial. También molesto, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch, en pleno debate, acusó de los recortes a los “tibios del medio”, que es el universo donde el Gobierno encuentra a sus aliados. Los culpó de no haber aceptado, por su “ignorancia”, votar la ley completa.
Kicillof fue a la misa por San Cayetano, se refirió a la sesión del Senado y apuntó contra Milei
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistió este viernes a la misa por San Cayetano en el barrio porteño de Liniers y se refirió a la sesión del Senado en la que el oficialismo consiguió media sanción del proyecto de propiedad privada (sin el polémico capítulo de extranjerización de tierras). Además, apuntó contra el presidente Javier Milei por el nivel de los salarios y aseguró que “con tres clics” el Gobierno puede endeudar el país.
Al ser abordado por la prensa, el mandatario bonaerense condenó el operativo policial en el Congreso durante las protestas de distintas organizaciones para manifestarse contra el proyecto libertario. “Es lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, tirarle gases. Ayer fue una movilización convocada desde muchísimos sectores. Quisieron desvirtuarla y convertirla en un hecho de violencia”, marcó.
Villarruel le respondió al canciller Quirno y volvió a hablar de su frase sobre el “estado” de Milei
Poco antes del inicio de la sesión en el Senado sobre la ley de propiedad privada, la vicepresidenta Victoria Villarruel le respondió al canciller Pablo Quirno, que le pidió la renuncia, y volvió a referirse a su frase sobre el “estado” y las “persecuciones imaginarias” del presidente Javier Milei.
La titular del Senado -ahora en ejercicio de la presidencia de la Nación ya que el mandatario se encuentra en el exterior- asistió el jueves al mediodía a la Catedral Metropolitana a una misa por el nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach. A la salida, fue abordada por periodistas.
Al ser consultada sobre la frase de Quirno, quien afirmó que ella “busca desestabilizar al Gobierno”, Villarruel contestó: “Yo no desestabilizo a nadie, nada más lejos de mí. Yo en todo momento tengo apego y respeto por las instituciones del país y la Constitución nacional; todo lo hago por amor a la patria”.
Toto no quiere turbulencias: vuelven las tres anclas
No es tiempo de valientes. Si el Gobierno tiene en claro algo es que, con la conversación electoral de fondo, a partir de ahora el conservadurismo será la norma. Esto rige en todos los órdenes de la economía. Las señales son claras, y ya no solo en lo fiscal, donde las cuentas se mantienen a raya con celo desde el día uno de la gestión libertaria. El objetivo ahora es que el dólar se mueva solo en cámara lenta y que las tasas de interés, en lo posible, se mantengan estables. Nada de olas, nada de ruido, no importa qué.
La semana pasada, una primera señal vino por el mercado cambiario. Con una participación del Tesoro poco habitual de US$145 millones -porque si bien viene interviniendo a diario, en el neto pocas veces termina con un saldo negativo de dólares-, el Gobierno dio un mensaje al mundo inversor: la barrera (por ahora) estará en los $1500 por dólar. Si bien el tipo de cambio cotiza muy lejos del techo de la banda que se fijó a comienzos de año -hoy de $1845-, y apenas acumula un aumento del 2,9% en lo que va de 2026, en Economía enviaron el mensaje de que no quieren que el dólar mayorista, el que luego marca la tendencia para el resto de las cotizaciones, se vaya más allá de los $1500.
El presidente de la Unión Industrial le respondió a Caputo: “No son declaraciones felices que ayuden al diálogo”
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, le respondió este jueves al ministro de Economía, Luis Caputo, después de que el funcionario cuestionara a “los tarados que hablan de la industria” (SIC) y sostuvo que “no son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar este país adelante”.
También afirmó que “defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía”.
El diputado Esteban Paulón le exigió explicaciones a la ministra Monteoliva por la represión en el Congreso
El diputado nacional por el Partido Socialista (PS), Esteban Paulón, pidió citar de urgencia a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que brinde explicaciones sobre el operativo policial llevado a cabo afuera del Congreso mientras en el interior del recinto se debate la ley de inviolabilidad a la propiedad privada.
Entre los puntos claves de la petición presentada por Paulón figura la “justificación del operativo, la represión injustificada y el uso de camiones hidrantes”.
Milei pierde con Milei y ni Cristina lo ayuda
“Yo solo compito contra mí mismo”, le gusta afirmar a Javier Milei.
La máxima con la que responde sobre sus posibilidades de ser reelegido busca tanto descalificar a cualquier rival político-electoral, como subrayar el vacío de adversarios competitivos que le provee la fragmentación y la crisis de liderazgos que padece la oposición. Sin embargo, el espejo le está devolviendo al Presidente la imagen menos deseada.
La mayoría de las encuestas más serias cerradas en los últimos 10 días muestran que Milei está perdiendo contra Milei. No en la brumosa y lejana intención de voto para elegir en una góndola vacía de alternativas, sino en otros indicadores más concretos.
Dólar a $1500: Bausili justificó la intervención del Tesoro en el mercado cambiario
El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, justificó la intervención del Gobierno en el mercado cambiario al considerar que el Tesoro Nacional es un actor más de ese mercado y descartó que esa decisión implique una reinterpretación de la regla vigente sobre las bandas cambiarias, que sólo habilita al organismo a utilizar reservas para contener al dólar cuando su cotización supera el techo móvil que se ubica en $1851.
Lo hizo al responder una consulta de LA NACION sobre la venta de US$145 millones que el Tesoro realizó a fines de julio, en una jornada en la que la cotización mayorista del dólar se encaminaba a superar los $1500. Esa intervención quedó reflejada en la caída de los depósitos en moneda extranjera del Gobierno, que pasaron de US$3330 millones a US$3185 millones, según las estadísticas monetarias actualizadas por el BCRA.
Con gases y detonaciones, la policía desalojó la manifestación contra la ley de tierras
Luego de casi seis horas de manifestación pacífica, la protesta contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que se trató en el Senado, se desvirtuó a partir de las 17, cuando la Policía Federal utilizó gases para desalojar a los manifestantes que protestaban contra el vallado que protegía al Congreso nacional.
Los ataques de grupos reducidos de manifestantes, que rompieron veredas y cordones para hacerse de escombros y lanzarlos a los uniformados, además de destruir e incendiar cestos y contenedores de basura, convivieron con la avanzada de grupos de infantería de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, que utilizaron carros hidrantes, gases, balas de goma y divisiones motorizadas para dispersar y perseguir a los violentos y a quienes protestaban sin provocar desmanes.
El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de propiedad privada
El oficialismo, con el apoyo de la oposición dialoguista, aprobó esta madrugada y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar el capitulo que modifica la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales.
El proyecto fue aprobado en general por 37 votos a favor y 33 en contra tras un extenso debate que duró más de diez horas. Casi el mismo resultado se registró en la votación en particular de los cuatro capítulos sobrevivientes de la iniciativa.
Si bien se mantenía la protección sobre bosques nativos y reservas forestales, entre los bloques de fuerzas provinciales y algunos senadores patagónicos comenzó a crecer la resistencia a levantar la prohibición para disponer de los predios en bosques implantados, áreas protegidas y humedales afectados por un siniestro.
Estiman que este año podrían cerrar más de 3000 empresas y que se perderían 105.000 empleos en la industria
Este año podrían cerrar más de 3000 empresas industriales. Solo durante los primeros cuatro meses de 2026 dejaron de funcionar 1070 firmas del sector y, en base a una proyección de la dinámica de la actividad por ramas y la capacidad ociosa, podrían clausurar sus puertas 2000 compañías más.
Además, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 —último dato disponible— hay 3759 empresas industriales menos, según datos privados en base a los cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
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