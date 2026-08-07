Javier Milei y sus medidas, en vivo: la media sanción a la ley de propiedad privada y sus repercusiones

El oficialismo logró aprobar esta madrugada el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar gran parte de su iniciativa original. No se trató la ley de Tierras y, con el debate ya avanzado, se retiró también el capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales.

Eso motivó pases de facturas. Terminado el debate, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, dijo que seguramente hubieran aprobado la ley completa si la hubieran tratado antes del mundial, pero que el caso Adorni se los impidió. No podían sesionar porque corrían el riesgo de que el Senado avanzara contra el entonces jefe de Gabinete, acorralado por las sospechas sobre su crecimiento patrimonial. También molesto, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch, en pleno debate, acusó de los recortes a los “tibios del medio”, que es el universo donde el Gobierno encuentra a sus aliados. Los culpó de no haber aceptado, por su “ignorancia”, votar la ley completa.