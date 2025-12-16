Echaron de la policía porteña a la oficial “tiktoker” que grabó videos eróticos con el uniforme
Nicole Verón había sido suspendida en sus funciones tras ser descubierta en las redes sociales
Nicole Verón, la oficial de la Policía de la Ciudad que se volvió viral semanas atrás luego de que circularan imágenes eróticas de ella vestida con el uniforme para subirlos a las redes sociales, fue exonerada de la fuerza de seguridad porteña. “Porque la conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial”, se explicó en el comunicado interno.
La ahora expolicía en sus cuentas personales de TikTok y de Instagram subía fotos y videos de contenido sexual explícito en los que estaba usando el uniforme de la Policía de la Ciudad. Algunas veces estaba sola; otras, lo hacía acompañada.
Debido a ello, y a partir de la apertura de un sumario interno, los funcionarios de la fuerza decidieron separarla de su tarea mientras avanzaba la investigación. Finalmente, en las últimas horas se resolvió la exoneración y baja definitiva de Verón de la Policía de la Ciudad, según pudo confirmar LA NACION. La joven llevaba tres años como oficial y antes de ser suspendida gozaba de licencia médica.
Tras quedar en stand-by mientras se resolvía su situación, Verón explicó en varias entrevistas que lo hacía por dinero. “Me sorprende la persecución de la fuerza, así como de la Justicia porteña, por filmarme uniformada sin cometer delito alguno”, escribió la mujer en su cuenta de Instagram.
De acuerdo con el informe que redactaron sus superiores tras descubrir los polémicos videos, la conducta de Verón “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.
Luego de que se viralizara el caso, un abogado particular presentó una denuncia penal ante el Fuero Federal para que se investigue si detrás de la situación de Verón existen los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo.
