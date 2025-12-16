Misiones: tenía 17.000.000 para pagar la fiesta de egresados de su hija y desapareció

Era el momento más esperado por los alumnos que se egresaban de la Escuela de Comercio N.º 19 de Eldorado, en Misiones. Durante varios meses sus padres habían estado juntando dinero para la tan ansiada fiesta que se realizaría este fin de semana, pero, el mismo día del evento, se enteraron que no había nada pagado. ¿Qué fue lo que sucedió? La madre que tenía en su poder, en una billetera virtual, alrededor de 17 millones de pesos de lo ahorrado se habría jugado todo en el casino y ahora es buscada intensamente por la Policía local.

“Pensamos que era una broma de mal gusto, pero cuando llegamos al salón nos dimos cuenta de que no había nada”, contó Myrian Martínez, madre de una egresada, en diálogo con el medio local Misiones Online. La mala noticia se hizo presente en la mañana del viernes. “Fue un shock. No estaba pago el DJ, ni la locución, ni el catering, ni el fotógrafo. Todo estaba caído. No teníamos una recepción”, explicó la mujer.

Mónica, otra mamá de una alumna, dijo también: “Fuimos demasiado ingenuos y confiamos todo en una sola persona”. Tras ello relató que durante meses le solicitaron a la madre sospechosa -identificada como Romina E.- comprobantes, contratos y rendiciones, pero siempre recibieron evasivas.

“Ver llorar a tu hijo porque se le cae la noche que esperó durante años es lo más doloroso. Pasamos de un día soñado a algo que rozó el terror”, siguió Martínez, quien contó que las 35 familias afectadas, de dos cursos, habían aportado cerca de 480 mil pesos cada una desde abril.

En tanto uno de los padres, que es abogado, formalizó una denuncia penal por estafa contra la madre que tenía en su poder el dinero ahorrado. Según los testimonios, la acusada primero dijo que había sufrido un robo, pero luego habría admitido que tiene problemas de ludopatía, por lo que la principal hipótesis es que se habría jugado el dinero en el casino.

Una fiesta pensada en tiempo récord

Con la investigación judicial en marcha, y una búsqueda incansable para dar con el paradero de la mujer acusada de la estafa, los padres de las y los egresados organizaron en pocas horas una fiesta nueva.

“Muchos pusieron plata en el momento, otros colaboraron llevando comida. Todo fue de palabra y gracias a la buena fe de los proveedores”, señaló otro padre y destacó la buena predisposición del salón, del DJ, del fotógrafo, la solidaridad de la gente incluso de la escuela.

Por su parte los estudiantes evitaron trasladar los problemas de adultos al festejo: su compañera, la hija de la mujer que los había estafado, festejó junto a ellos.