Qué se sabe del primer vuelo a Buenos Aires de argentinos expulsados desde Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos concretará este jueves la llegada a Ezeiza del primer vuelo a Buenos Aires de argentinos expulsados en lo que va del año, como parte de una masiva ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump. La aeronave, un chárter especial, partió este miércoles desde Louisiana con un grupo de ciudadanos deportados por presuntas violaciones a las leyes de inmigración o por la supuesta comisión de delitos.

El itinerario y los detalles del operativo

Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION el plan de vuelo que traerá al país al grupo de deportados. La aeronave es un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, con capacidad para 247 pasajeros. Partió este miércoles desde el aeropuerto internacional de Alexandria, en el estado de Louisiana.

La Casa Blanca se trazó el objetivo de un millón de expulsados de Estados Unidos para este año Evan Vucci - AP

El trayecto incluye dos escalas previas en Sudamérica antes del destino final. La primera parada en Bogotá, Colombia. La segunda se realizará en el aeropuerto internacional de Confins, en Belo Horizonte, Brasil. El despegue hacia la Argentina estaba programado para las 21.30.

El arribo al aeropuerto de Ezeiza estaba pautado para la 1.15 de este jueves. La información de arribos indicó que el vuelo OAE-3642 está demorado y su nueva hora de llegada es a las tres. No hubo confirmación oficial sobre cuántos argentinos viajan en el avión. Se especula que la cifra es de por lo menos diez personas.

La postura del gobierno argentino

El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, se refirió al tema este miércoles por la mañana en diálogo con Radio Mitre. “Nosotros asistimos con todo el cuidado que, por supuesto, siempre merecen todos los ciudadanos argentinos. Siempre lo hemos hecho así y lo seguimos haciendo. Lo otro que puedo decir es que no ha habido incidentes”, señaló el diplomático.

Embajador Alec Oxenford: "No ha habido incidentes" con los ciudadanos argentinos Daiane Peixoto

Oxenford explicó los motivos que pueden derivar en una deportación desde territorio norteamericano. “[Las deportaciones] pueden tener que ver con delitos de todo tipo, o con cuestiones vinculadas a la inmigración. Es una potestad de cada país decidir qué hacer con las personas que violan la ley dentro de su territorio”, indicó.

El embajador aclaró que, en comparación con las expulsiones de ciudadanos de otros países de la región, “literalmente, el número argentino es infinitésimo”.

La política migratoria de la Casa Blanca

Esta acción forma parte de una amplia ofensiva del gobierno de Donald Trump contra los migrantes en situación irregular. La campaña promete acelerarse en los próximos meses. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) recibirá un financiamiento multimillonario a partir del primero de octubre.

Las expulsiones se deben a supuestos delitos o presuntas violaciones a las leyes de inmigración Foto de ICE

La cara visible de esta política es Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional norteamericana. Noem visitó recientemente la Argentina. En esa oportunidad, firmó junto al presidente Javier Milei un documento de intención para trabajar en el reingreso del país al Programa de Exención de Visas (VWP).

La funcionaria protagoniza una publicidad en televisión que comenzó su emisión en julio pasado y todavía aparece en canales argentinos. “Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia: no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso y al final los atraparemos y los enviaremos de regreso”, afirma en el mensaje institucional.

"Al final los atraparemos y los enviaremos de regreso", advierte la secretaria Kristi Noem

Las cifras de la ofensiva contra la inmigración ilegal

El ICE registró unas 200.000 deportaciones desde que Trump asumió su segundo mandato el 20 de enero. Las proyecciones para 2025 apuntan a superar cifras no vistas en una década en Estados Unidos. El plan de autodeportaciones recibió un fuerte impulso. La capacidad del sistema de detención de inmigrantes también fue ampliada para acelerar las expulsiones.

Las cifras totales de deportaciones de este año, que incluyen a todas las agencias federales y las autoexpulsiones, suman 350.000, según estimaciones de expertos. Este número todavía queda lejos del objetivo que se trazó la Casa Blanca para este año: un millón de expulsados de Estados Unidos, a un ritmo de 3000 por día.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Iidart.