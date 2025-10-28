Qué se sabe hasta ahora del juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski en Chaco

Cecilia Strzyzowski fue asesinada el 2 de junio de 2023. Por su crimen, Emerenciano Sena, su esposa, Marcela Acuña, y César Sena, hijo de la pareja -todos integrantes de un grupo piquetero que fue aliado del exgobernador de Chaco Jorge Capitanich-, serán juzgados a partir de este martes en un juicio por jurados en Resistencia, Chaco.

César, quien era la pareja de Cecilia, está acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor; mientras que sus padres serán juzgados por el mismo delito, pero en carácter de partícipes primarios. Las acusaciones que recaen sobre sus hombros pueden derivar en penas de prisión perpetua.

Un posteo de César Sena con sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña

Además, cuatro colaboradores de los Sena deberán afrontar el proceso judicial por encubrimiento agravado, con una pena máxima es de seis años de prisión.

Se trata de un caso que conmocionó al país y tuvo impacto en la política de Chaco por el alineamiento de los sospechosos con Capitanich, que seis meses después cayó en las elecciones provinciales ante el actual gobernador, el radical Leandro Zdero.

Comienza el juicio por jurados

Este martes a las 7.30 de la mañana comenzó el juicio por el asesinato de Strzyzowski. Los acusados fueron trasladados hasta el tribunal, donde serán juzgados por un jurado.

César Mario Sena, uno de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco. Pablo Caprarulo

La mamá de Cecilia está presente en el juicio

Gloria Romero, la madre de Cecilia, presenciará el juicio desde la sala de audiencias. Por seguridad, se mudó a la Patagonia, pero viajará a Resistencia para estar en la decisión del jurado.

Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Su abogado es Gustavo Briend. También como querellante estará representado el gobierno chaqueño, con Juan Ignacio Díaz y Sonia Valenzuela por la Subsecretaria de Género y Diversidad.

Quiénes son los abogados del clan Sena

La abogada de César Sena es Gabriela Tomjlenovic; de Emerenciano Sena son Ricardo Osuna y Nicolás Boniardi Cabra; y de Marcela Acuña es Celeste Ojeda.

César Sena, con su abogada Gabriela Tomjlenovic, en una de las audiencias preliminares. Pablo Caprarulo

La hipótesis del equipo fiscal que investigó el caso

El equipo fiscal que investigó el caso está integrado por Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Juan Martín Bogado.

Su hipótesis principal es que Emerenciano Sena y Marcela Acuña se ausentaron “de manera deliberada” de su domicilio en Resistencia para crear “un ambiente seguro y propicio para que su hijo, César Mario Alejandro Sena, lleve a cabo el homicidio” de Strzyzowski, quien se había casado y luego divorciado de él.

Los acusados de encubrimiento, según el requerimiento de elevación a juicio oral, habrían ayudado al acusado del asesinato a descartar el cuerpo de la víctima, incinerarlo y destruir evidencias.