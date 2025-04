“Queremos ponernos bajo su protección”: el obispo de San Justo fundamentó la propuesta para crear la ciudad Papa Francisco

“Queremos poner los barrios de emergencia bajo la protección de Francisco y no nos metemos en cuestiones políticas”. Esa es la intención que anima al obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, quien propuso bautizar oficialmente con el nombre de Papa Francisco las villas y asentamientos precarios de La Matanza. Así lo aseguró, en un diálogo con LA NACION desde Roma, adonde se encontraba ayer para participar de las exequias del pontífice argentino, cuyo liderazgo siempre marcó su vida pastoral.

Las especulaciones por la propuesta para crear una nueva ciudad en el mapa de La Matanza surgieron de inmediato, por tratarse de un municipio con peso fuerte en la provincia de Buenos Aires y con una poderosa influencia del kirchnerismo. El territorio es conducido por el intendente Fernando Espinoza y la propuesta del obispo García es impulsada también por su par de la diócesis de Laferrere, monseñor Jorge Torres Carbonell.

El plan también incluye poner el nombre de Papa Francisco a la avenida Crovara, una arteria tradicional de La Matanza que hoy está “sacudida por la droga, la pobreza y la exclusión”, describió el obispo García, en diálogo con LA NACION.

“La intención no es crear una nueva ciudad, ni realizar construcciones. El objetivo es poner estos barrios, golpeados y heridos, bajo la protección, ayuda y patronazgo de Francisco”, explicó el obispo García, de 69 años, que transita las calles de La Matanza desde 2014, al asumir la misión que le encomendó el papa argentino. Confirmó, además, que la propuesta debe pasar por el Concejo Deliberante local y la Legislatura bonaerense.

-¿No se corre el riesgo de politizar la iniciativa?

-No lo hacemos a partir de ninguna bandera política. Tratamos de generar un espacio de unidad, en el que todos puedan aportar. Hay que seguir los pasos legales necesarios, pero no es nuestra intención promover discusiones políticas. Es una propuesta conjunta de las diócesis de San Justo y Laferrere, no como un espacio político. Surge de los vecinos y de la Iglesia de La Matanza.

El obispo de San Justo, monseñor Eduardo García Ignacio Sánchez - LA NACION

El proyecto de la Iglesia, anunciado por el obispo e impulsado especialmente por el padre Nicolás “Tano” Angelotti, referente de los curas de villas y barrios populares de La Matanza, generó una fuerte controversia, a pocas horas de la muerte del papa Francisco, ante el temor de que dirigentes del peronismo se apropien de la iniciativa con fines políticos.

“Nuestro pueblo de La Matanza ha sido bendecido por el cariño de Francisco, que hace siete años envió una imagen sagrada de San José, de dos metros de altura y de madera, además de otras donaciones, incluso económicas, para la construcción de escuelas”, reveló monseñor García.

Una de esas donaciones la comunicó el Papa, semanas antes de fallecer, desde su lecho de enfermo. “Su paso es un signo de bendición y ya se puede decir, porque él no quería hacerlo público: en los 38 días en que permaneció internado en el Hospital Gemelli, de Roma, en medio de esa delicada instancia, en la que estaba peleando con la muerte, recibimos el mensaje de que nos enviaba el dinero necesario para finalizar la escuela para chicos con discapacidades. Nos dijo: lo que les hace falta para el colegio ahí lo tienen”, reveló el obispo.

Monseñor García explicó que los barrios de La Matanza le deben mucho a Francisco e insistió en que se trata de “un deber de gratitud, para recordar a quien puso su mano y su cariño sobre estos barrios, para crecer y animarnos a vivir esa vida digna que él siempre quiso para sus hijos de La Matanza”.

El proyecto procura imponer el nombre de Papa Francisco a una zona del municipio que comprendería los barrios vulnerables de Puerta de Hierro, San Petersburgo, Villa Palito, 17 de Marzo y 17 de Marzo Bis, entre otros asentamientos que reúnen una población superior a los 100.000 habitantes. Se llamaría Papa Francisco y se sumaría a las localidades de San Justo, Laferrere, González Catán, Ciudad Evita, La Tablada y Aldo Bonzi, entre otras.

Monseñor García, que acompañó de cerca a Jorge Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires, pidió recordar “a quien puso su mano y su cariño sobre estos barrios”, en una misa en la que estaban presentes el intendente Espinoza y autoridades del Concejo Deliberante local y de la Universidad Nacional de La Matanza.

