Cómo se celebra San Expedito el 19 de abril

La celebración de San Expedito en Argentina es una de las devociones populares más extendidas del país. Cada 19 de abril, miles de fieles participan en misas, peregrinaciones y promesas para agradecer o pedir ayuda al santo, considerado el patrono de las causas urgentes.

Celebración principal y peregrinaciones

La mayor concentración de devotos ocurre este domingo 19 de abril en el santuario dedicado al santo en la parroquia Nuestra Señora Balvanera de Buenos Aires, ubicada en la calle Bartolomé Mitre 2411.

El Santuario de San Expedito es un espacio de fe y devoción que va mucho más allá de su valor arquitectónico. Aunque muchos lo identifican principalmente con el santo de las causas urgentes, el templo es en realidad uno de los más antiguos de Buenos Aires, ya que fue fundado en 1833. Esta particularidad explica su identidad: combina una fuerte tradición histórica con el papel de ser hoy uno de los centros más activos de devoción popular en la ciudad.

San Expedito es el patrono de las causas justas y urgentes (Foto: X)

Además, durante varios días se realizan procesiones, misas al aire libre y actividades religiosas en distintos puntos del país. Muchos creyentes caminan largas distancias como muestra de fe o para cumplir promesas. Parroquias y ermitas dedicadas al santo reciben gran cantidad de fieles durante todo el fin de semana.

Rituales y tradiciones

Entre las prácticas más comunes de los devotos se destacan:

Encender velas rojas , color asociado al santo.

, color asociado al santo. Llevar estampitas o imágenes de San Expedito.

de San Expedito. Hacer promesas que luego se cumplen cuando el pedido se concreta.

que luego se cumplen cuando el pedido se concreta. Rezar novenas o oraciones especiales los días previos al 19 de abril.

Además, es habitual que los fieles lleven ofrendas, como flores, rosarios o pequeñas placas de agradecimiento.

Miles de personas se congregan cada 19 de abril en la parroquia de Balvanera Gonzalo Colini

Un santo muy popular

La devoción a San Expedito creció mucho en Argentina durante las últimas décadas, sobre todo entre personas que buscan soluciones rápidas a problemas urgentes, como cuestiones laborales, económicas o de salud. Por eso, cada año la fecha se convierte en una de las manifestaciones de fe popular más importantes del país.