Quién es Cristian Luis Martelletti, el nuevo médico personal de Milei

El Gobierno designó a Cristian Luis Martelletti como nuevo director de la Unidad Médica Presidencial. La oficialización se produjo este martes mediante el Decreto 573/2025 publicado en el Boletín Oficial. Martelletti reemplaza en el cargo a Manuel Emilio Estigarribia, cuya renuncia fue aceptada en la misma normativa.

¿Quién es Cristian Luis Martelletti?

El nuevo responsable de la salud presidencial es un médico cirujano especialista en cirugía general, con una subespecialización en cabeza y cuello. Su trayectoria profesional combina una extensa experiencia en el sistema de salud público y un largo recorrido dentro de la propia estructura que ahora lidera.

El cirujano integra la Unidad Médica Presidencial desde el año 2013

Martelletti integra la Unidad Médica Presidencial desde 2013. Su ingreso se produjo durante la presidencia de Cristina Kirchner. Desde entonces, permanece en el equipo médico que asiste al primer mandatario.

El nuevo director de la Unidad Médica Presidencial ejerce como jefe del servicio de Cirugía del Hospital Zonal General de Agudos “Doctor Alberto Edgardo Balestrini”, ubicado en la localidad bonaerense de Ciudad Evita. Su nombramiento para esa función se concretó a través de la Resolución 2806/2021 de la provincia de Buenos Aires. El profesional también es el encargado del área quirúrgica del Hospital Posadas.

Su perfil en la red profesional LinkedIn detalla que coordina la red de cirugía en la provincia de Buenos Aires y en Chaco. En el plano académico, se desempeña como docente en la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam).

¿Cómo fue la designación del nuevo médico presidencial?

La designación se formalizó a través del Decreto 573/2025, publicado en el Boletín Oficial de este martes. El artículo 3° del decreto designa al doctor Cristian Luis Martelletti en el cargo de Director de la Unidad Médica Presidencial. El nombramiento es retroactivo al 1° de agosto de 2025. El puesto posee rango y jerarquía de subsecretario.

El mismo decreto, en su artículo 1°, acepta la renuncia de su antecesor, el doctor Manuel Emilio Estigarribia. La salida de Estigarribia también rige desde el 1° de agosto de 2025. El Gobierno agradeció al funcionario saliente por los servicios prestados. Estigarribia había sido designado en abril de 2024.

¿Qué es la Unidad Médica Presidencial?

La Unidad Médica Presidencial (UMP) es el organismo responsable de velar por la salud del Presidente de la Nación. Su creación data del año 2008, establecida por el Decreto 620 de ese año.

La estructura funciona en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia, cartera que actualmente conduce Karina Milei. El director de la UMP tiene carácter extraescalafonario, lo que significa que su designación no sigue las reglas de la carrera administrativa tradicional del Estado.

El gasto que demanda el funcionamiento de la unidad y el sueldo de su director se atienden con las partidas presupuestarias específicas de la Jurisdicción 20-01, correspondiente a la Secretaría General.

En la misma jornada de nombramientos, el Gobierno también designó a Luis María Blanco como subsecretario de Promoción Cultural y Artística, en reemplazo del renunciante Federico Brunetti. Blanco se desempeñaba como director de Coordinación del Consejo Federal de Cultura.

