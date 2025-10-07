Quién es Dick Morris, el asesor de Clinton que trabajó con Espert, conoció a Machado y renunció por un escándalo sexual

En su primera entrevista a los medios, el empresario Federico Andrés “Fred” Machado —detenido con prisión preventiva en Río Negro por presuntos vínculos con el narcotráfico— reconstruyó su relación con el diputado José Luis Espert, a quien aseguró haber financiado durante sus campañas entre 2019 y 2021. En su relato, también mencionó al consultor político estadounidense Dick Morris, exasesor del expresidente Bill Clinton, quien colaboró en la estrategia electoral del economista liberal.

Machado contó que conoció a Morris en una reunión organizada por el equipo de Espert, durante la última campaña presidencial. “Cuando llegué a la Argentina, ya tenían elegido al vicepresidente para la fórmula: [Luis] Rosales, un periodista de la CNN; yo ni lo conocía. Me avisan entonces que íbamos a hacer una reunión para planear la campaña ‘a lo Dick Morris’, que asesoraba hace 40 años a Clinton”, dijo en diálogo con Radio Rivadavia.

Primera imagen de José Luis Espert y Fred Machado juntos fue tomada el 18 de abril de 2019 en el aeropuerto de Bahía Blanca. Aparecen en la fotografía, de izquierda a derecha: Nazareno Etchepare, José Luis Espert, Iván Sherman y Fred Machado.

Según su relato, en aquel encuentro estaban -además de Espert-, su vocera Clara Montero Barré, el propio Morris, Rosales, dos jóvenes colaboradores y la diputada Lilia Lemoine. “Era muy bizarro todo”, resumió.

La participación de Morris en la campaña de Espert

La intervención de Dick Morris en la campaña de Espert no es desconocida. En julio de 2019, el consultor se sumó formalmente con la idea de “penetrar la polarización” entre el macrismo y el kirchnerismo. Reconocido por su experiencia internacional, Morris había asesorado tanto a Clinton como al líder pro-Brexit Nigel Farage.

Espert y su compañero de fórmula en 2019, Luis Rosales Twitter

En la Argentina trabajó con Fernando de la Rúa en 1999, con Aníbal Ibarra en 2000 —ambos ganaron en sus respectivas elecciones— y con Mauricio Macri en 2003, cuando fue derrotado para jefe de Gobierno contra el propio Ibarra.

En diálogo con LA NACION, durante su etapa junto a Espert, había señalado que el candidato debía concentrarse en el voto joven, al que definió como su “arma secreta”.

Dick Morris Ignacio Sánchez - LA NACION

Al asegurar que Espert concentraba por lo menos un 15% del voto joven, Morris dijo: “Vaya a un campus universitario o pase un rato en la calle con gente joven y hable con ellos al respecto. Van a decir que todos los políticos están llenos de mierda, excepto Espert. Porque, realmente, es el tipo que te dice cómo es la cosa”.

De acuerdo con su estrategia, el actual diputado tenía que “obtener más votos que Roberto Lavagna”. Finalmente, en los comicios generales, Espert solo cosechó el 1,47% (457.956 votantes).

Quién es Dick Morris

Nacido en Nueva York en 1948, estudió Artes en la Universidad de Columbia y comenzó a asesorar. Uno de sus primeros trabajos fue para Richard Gottfried durante la Asamblea del Estado de Nueva York en 1970.

En 1978, Morris prestó servicios de asesoría por primera vez a Bill y su esposa, Hillary Clinton, para la campaña a gobernador de Arkansas, que finalmente ganó. Si bien luego no participó durante la elección a presidente de Estados Unidos en 1992, Morris volvió con los Clinton para la reelección de 1996.

Bill y Hillary Clinton. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool) Kenny Holston - Pool The New York Times

El escándalo

Su trayectoria sufrió un revés cuando Morris se vio envuelto en un escándalo sexual. Aunque Clinton pudo obtener su reelección, el asesor tuvo que renunciar a la campaña del demócrata dos meses antes de los comicios luego de que se revelara que le pagaba US$200 la hora a una trabajadora sexual a la que le confesaba sus secretos y además mantenía relaciones sexuales.

“Mientras estuve en mi cargo intenté mantenerme en un segundo plano, porque no quería convertirme yo en el mensaje. Ahora renuncio porque no quiero convertirme en el tema de discusión”, dijo en un comunicado Morris al presentar su renuncia. En respuesta, Clinton dijo en aquel entonces: “Morris es mi amigo y un gran estratega político. Le estoy muy agradecido por los dos años que ha trabajado a mi servicio”.

Dick Morris Ignacio Sánchez - LA NACION

De acuerdo con The New York Post, Morris le contaba a la trabajadora sexual detalles sobre su labor en la Casa Blanca y le permitía escuchar conversaciones privadas con Clinton. Incluso, el asesor le leía a ella discursos que luego iban a ser pronunciados en la Convención Demócrata, según el medio neoyorquino, que se basó en anotaciones que tenía la mujer.

En sus escritos, la trabajadora sexual —en ese momento de 37 años y de apellido Rowlands— expresó que Morris le reveló “una noticia que solo sabían siete personas en el mundo”: que se había encontrado vida en el planeta Marte. Además, supuestamente Morris se refería a Clinton como “el monstruo” y a la primera dama como “el huracán”.