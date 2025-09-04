Quién es el periodista agredido en el acto de Javier Milei en Moreno

En un incidente que marcó la previa del cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, el periodista Cristian Mercatante resultó gravemente herido, lo que puso el foco en la seguridad de los trabajadores de prensa en eventos políticos. El suceso ocurrió en las inmediaciones del predio del Club Atlético Villa Ángela, en un contexto de enfrentamientos entre manifestantes, a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué ocurrió en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno?

En la antesala del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, se registraron enfrentamientos entre algunos manifestantes en las inmediaciones del Club Atlético Villa Ángela. Durante estos altercados, el periodista Cristian Mercatante, de 49 años, quien se desempeña como cronista para el programa Desayuno Americano, emitido por América TV, sufrió una grave herida en la cabeza tras recibir un botellazo.

Incidentes en el acto de Javier Milei

El incidente tuvo lugar en el cierre de campaña y en la previa del discurso de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que se celebrarán el próximo domingo.

¿Cómo fue el ataque a Cristian Mercatante?

Mercatante fue atacado por un grupo de personas que estaban encapuchadas y que, según se informó, formaban parte de la comitiva oficialista. El incidente ocurrió mientras el periodista intentaba realizar una entrevista a estos individuos. Su intención era preguntarles si eran personal policial, ya que “la gente estaba enojada con ellos”.

¿Qué declaró Cristian Mercatante sobre el incidente?

Tras el ataque, y visiblemente afectado, Mercatante dialogó con la prensa y expresó: “Me pegó una botella. Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados y voló una botella. Fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di vuelta y sentí el golpe. No sé quién fue. No puedo echar culpas. Estoy bien”. En ese momento se lo vio ensangrentado y con una venda en la cabeza.

Cristian Mercatante de América TV fué herido de un botellazo mientras intentaba entrevistar a los encapuchados en el Acto de cierre de LLA de Moreno Nicolás Suárez

¿Cuál es la trayectoria de Cristian Mercatante en los medios?

Su trayectoria en los medios de comunicación se remonta a comienzos de los años 2000. Su inicio fue particular, ya que participó en el reality show El bar. Tras un período complejo en su vida personal, retomó su camino profesional en 2013.

Ese año, se acercó a la productora Kuarzo en busca de una oportunidad laboral. Ingresó inicialmente como asistente de producción, con un contrato breve, pero logró consolidarse y formarse dentro del oficio. Con el tiempo, se convirtió en un integrante estable del equipo de la productora.

¿En qué programas se desempeñó a lo largo de su carrera?

Desde su consolidación en el ámbito periodístico, Cristian Mercatante tuvo un paso por diferentes programas. Su vínculo más sólido y continuo fue con el reconocido conductor Guido Kaczka, con quien colaboró de manera ininterrumpida en diversos ciclos. Entre estos, se destaca su participación en Los 8 escalones.

Cristian Mercatante con Guido Kaczka en Los 8 escalones (Foto: Instagram @cristianmercatante25)

Además, formó parte de programas vinculados a la crónica policial y social, como Cámaras en acción y Policías en acción. En estos ciclos, su labor implicaba acompañar a los oficiales en los llamados al 911, con el objetivo de obtener material para la producción de los programas.

