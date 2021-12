Quién es la senadora que le facilitó el quórum al oficialismo

En una sesión cuestionada por la oposición, el Frente de Todos consiguió el quorum para habilitar el debate para modificar Bienes Personales con el apoyo de la senadora riojana María Clara del Valle Vega, que se distanció de Juntos por el Cambio en enero de 2020 y creó su propio bloque “Hay Futuro Argentina”. Vega luego se integró al interbloque integrado por Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero y Carmen Lucila Crexell.

“Quiero ser parte de una oposición responsable que acompañe las mejores decisiones para los argentinos. Pero no voy a ser parte del Frente de Todos”, advirtió al abandonar la principal opositora. De origen peronista, Vega llegó al Congreso de la mano de Cambiemos con la Fuerza Cívica Riojana en reemplazo de Olga Inés Brizuela y Doria de Cara, que asumió la intendencia de La Rioja.

En aquel momento, los radicales presionaron para que no asumiera, argumentando que José María Rivero debía ser el reemplazo por haber ocupado el primer lugar como candidato a senador suplente en la lista de 2017. Por su parte, Vega se amparaba en la Ley de Paridad de Género, a pesar de que no se había sancionado en el momento de la elección. Finalmente, fue el Juzgado Federal de La Rioja el que debió resolver la disputa y le otorgó la banca a Vega.

Molesta con el armado electoral de Patricia Bullrich y la UCR, que obligó a su sector a participar en soledad en los comicios de noviembre, Vega resolvió continuar en soledad bajo el rótulo de “Hay Futuro”, nombre elegido por su frente político en la provincia.

Juntos por el Cambio denunció que dentro de los 30 minutos reglamentarios el oficialismo no había conseguido el quorum. “Lo consiguieron en el minuto 40″, dijo Alfredo Cornejo, senador de la UCR. “No sé que hace el senador en una sesión que no existe”, le respondió José Mayans y provocó la risa de la vicepresidenta Cristina Fernández.