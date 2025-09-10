Quién es Martín Migueles, el empresario que estaría en una relación con Wanda Nara

Una historia de Instagram abrió el interrogante sobre el supuesto nuevo novio de Wanda Nara. El video de la mediática entrenando en una cinta de correr en un gimnasio, acompañado de un hombre musculoso, dejó tela para cortar en el mundo del espectáculo.

El hombre en cuestión se trata de Martín Migueles, un reconocido empresario de Nordelta que llegó a Wanda por intermedio de una personada apodada “El tano”, amigo de Damián, peluquero de la conductora.

Wanda Nara se mostró entrenando junto a un misterioso hombre

Según contó Majo Martino, en el programa SQP (América), la relación entre Wanda y Migueles comenzó hace “tres meses”. “Es un estilo que le gusta mucho a Wanda: es machote y lleva cartera”, detalló la periodista.

Además del video en el gimnasio, otra prueba evidenciaría el acercamiento entre las partes. Una foto de una pulsera de oro, publicada por Wanda en sus historias de Instagram, sería un obsequio por parte del empresario.

La pulsera que subió Wanda a su Instagram que estaría relacionada a su amorío con Martín Migueles

"La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él", aclaró Yanina Latorre, quien sumó más datos para reconstruir la historia del supuesto romance.

Martín Migueles y Wanda Nara en el partido de la selección argentina contra Venezuela

Latorre, quien indagó profundamente sobre la figura de Migueles, recabó datos vinculados a Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, a quien le estaría alquilando su casa en Nordelta. "Hizo dinero vendiendo celulares y trabajó un tiempo en la Aduana“, explicó la conductora.

“Tiene varias exmujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que más o menos reconoció y ve. Pero con una mujer de hace unos años, en el 2020 tuvo otro hijo que él nunca conoció, se llama León”, reveló Latorre sobre el prontuario amoroso de Migueles.

Esto fue lo que reveló Yanina Latorre sobre el supuesto nuevo novio de Wanda

Lo último que se conoció acerca de este romance es una foto de Wanda y Martín Migueles en el partido de la selección argentina contra Venezuela, donde ambos fueron fotografiados en una de las plateas del estadio Monumental, alimentando así la chance cierta de un noviazgo en puerta.

Con todas las pruebas a la vista, Wanda publicó una instantánea, con doble sentido, al mostrar su Lamborghini Urus 2025 y sumó una frase relacionada a su situación sentimental. “No vendo mi Lambo, es mi nuevo gran amor”, indicó la conductora en referencia a las versiones que lo vinculan con el empresario.

Para reforzar su palabra, Wanda continuó desmintiendo la información que la vincula a Migueles y aclaró que es su personal trainner cuando se le consultó en LAM acerca del video de los dos en la bicicleta elíptica.

Wanda Nara compartió una foto hecha con IA de su nueva adquisición (Foto: Historias de Instagram @wanda_nara)

“No tengo novio. Cuando tenga novio les mando, que les encanta a ustedes. Es mi entrenador”, reveló Wanda, quien volvió sobre sus pasos y argumentó con su ajetreada agenda de compromisos que incluye el estreno de MasterChef Celebrity: "No tengo tiempo de ponerme a conocer a nadie. Estoy trabajando un montón".

Esta no es la primera vez que se hablan de nuevas relaciones de Wanda. Anteriormente se la vinculó con Ayrton Costa, actual jugador de Boca Juniors, con quien habría compartido varias citas y hasta se mencionó que el futbolista presentó a la mediática a su círculo íntimo.

Por su parte, Wanda Nara continúa en medio de un conflicto legal con Mauro Icardi, su expareja, donde los abogados de cada parte lanzan acusaciones cruzadas en un caso que pareciera no tener fin.