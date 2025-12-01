Quién es Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei y qué dijo sobre el plan de LLA de “eternizarse” en el poder

El velo de misterio que muchas veces se le adjudicó a Karina Milei parece no extenderse hacia la figura de su mano derecha. Pilar Ramírez, principal ladera de la hermana del Presidente, visitó los estudios de LN+, donde despejó las dudas sobre su pasado kirchnerista, habló sobre la relación del Gobierno con Jorge Macri e hizo referencia al futuro político de La Libertad Avanza (LLA).

¿Libertad eterna?

“Hoy hay un país que está yendo adelante: es el tiempo de la Argentina grande”, manifestó Ramírez sobre la actualidad del Gobierno. De cara a lo que viene, vaticinó: “No tenemos intenciones de eternizarnos en el poder. Será lo que los argentinos decidan”.

“Si el plan es la reelección del Presidente, hacia esa dirección iremos”, subrayó y agregó: “De a poco, Milei está cimentando la nueva argentina”.

El supuesto pasado K

Tras hacer un repaso sobre sus orígenes en Zárate, al norte de la provincia de Buenos Aires, y su desembarco en la Ciudad para cursar sus estudios como abogada, Ramírez despejó una duda que por las últimas horas se había instalado en las redes sociales: su pasado como militante kirchnerista.

Ramírez desmintió en LN+ ser la persona de la foto

“La foto es completamente falsa: nunca milité para La Cámpora”, aseguró la legisladora porteña por LLA en el piso de LN+. “Mi primer incursión en la política fue de la mano de Javier y de Karina Milei”, detalló.

Luego, reconoció haber trabajado en Aerolíneas Argentinas durante la dirección de Mariano Recalde, a quién aseguró conocer, pero con quien simplemente entabló una relación laboral.

Jorge Macri y las chances de una interna

Tras el tuit en donde el jefe de Gobierno porteño agradeció al Ejecutivo por “la desregulación de la SUBE”, Ramírez indicó: “No sé si esto es un romance con Jorge Macri, pero sí puedo decir que él entendió que tenemos que trabajar en conjunto. A diferencia de 2024, este año decidieron escucharnos”.

GRATIS, PERO NO FINANCIADO CON TUS IMPUESTOS.



Cuando modernizamos el sistema e incorporamos el multipago en la Ciudad, le dimos a cada vecino la libertad de elegir cómo pagar y habilitamos la competencia de verdad. Algo que también fue posible por la desregulación de la SUBE… pic.twitter.com/OXb7R01zWj — Jorge Macri (@jorgemacri) November 30, 2025

En tono jocoso, Ramírez apuntó: “Deberíamos enviarle la ficha de afiliación de LLA a Macri”.

A su vez, consultada sobre las posibilidades de hacer una interna entre libertarios y Pro para dirimir un candidato único en las próximas elecciones para jefe de Gobierno, la confidente de Karina Milei se desmarcó: “Hablar de eso, hoy, es ciencia ficción. Falta mucho tiempo y debemos concentrarnos en trabajar”.

Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei y presidenta de LLA en CABA, habló de todo en LN+

Por último, ante la pregunta sobre quién es Karina Milei, su mano derecha replicó: “Ella siempre fue una mujer empoderada y una trabajadora. Y, si quieren una definición más poética: ”El Jefe" es el corazón de LLA”.