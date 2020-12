Quién es el sacerdote kirchnerista que pidió indultar a Amado Boudou y destituir a los jueces de la Corte Suprema Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Hafford / LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de diciembre de 2020 • 13:51

El sacerdote Francisco "Paco" Olveira, quien tiene estrechos vínculos con el kirchnerismo, pidió hoy que el presidente Alberto Fernández indulte a Amado Boudou, condenado a cinco años y y diez meses de prisión por haber querido quedarse con el 75% de las acciones de la empresa Ciccone Calcográfica, y destituya a todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Oliveira es uno de los organizadores de la marcha que se realizará hoy en el microcentro para pedir la liberación de Boudou, el exministro de Planificación Julio De Vido y la exjefa de la Tupac Amaru Milagro Sala, entre otros dirigentes kirchneristas.

"La Corte pasó un límite cuando tuvo tiempo para ver el per saltum de esos jueces (Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli), puestos a dedo por el macrismo, pero no tuvo tiempo para ver una causa llena de irregularidades de nuestro exvicepresidente Boudou. Eso fue una extorsión", dijo Olveira en diálogo con la radio AM 530.

Expárroco de la Isla Maciel, el padre "Paco" Olveira es el principal referente del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, un sector del clero que comulga con el kirchnerismo duro y suele cuestionar con dureza a la gestión de Cambiemos. Por ejemplo, en junio del año pasado, el cura afirmó que "sería un pecado" para los "cristianos" votar a Mauricio Macri en las elecciones presidenciales.

En abril de 2019, el obispo de la diócesis de Avellaneda-Lanús, Ruben Frassia, sancionó a "Paco" por expresar públicamente su apoyo a la legalización del aborto.

El sacerdote, que integra la diócesis de Merlo-Moreno, fue párroco de la Isla Maciel hasta diciembre de 2018. Su sucesor, el padre Mario Ghisaura, abrió un conflicto en la comunidad cuando pidió sacar de la parroquia los homenajes a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. La decisión de Ghisaura generó la reacción de las organizaciones de Derechos Humanos y del Instituto Patria, usina política de Cristina Kirchner.

Meses después de la llegada de Macri a la Casa Rosada, "Paco" Olveira fue el anfitrión en Isla Maciel de un encuentro de Cristina Kirchner con el grupo de Opción por los Pobres. La expresidenta llegó acompañada por el entonces intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Críticas a la Corte

El padre Oliveira afirmó hoy que los jueces de la Corte Suprema "pasaron un límite demasiado descarado" cuando confirmaron la condena a Boudou por el caso Ciccone. Y opinó que los cinco integrantes del máximo tribunal deberían "renunciar".

"Si tuvieran un poquito de vergüenza, tendrían que renunciar. Como no la tienen hay que buscar la manera de que se vayan: juicio político o como sea", afirmó. "Pero estamos igual que cuando Julio Nazareno (exjuez de la Corte) quiso apretar a Néstor Kirchner y decirle que íbamos a volver con la dolarización y Néstor se les paró y dijo basta", completó Olveira.

"No puede ser que con un gobierno nacional y popular tengamos esta deuda pendiente de la democracia", añadió.

Y pidió que Fernández indulte al exvicepresidente con un argumento de Eugenio Zaffaroni, exjuez de la Corte. "Zaffaroni lo dijo bien claro: dentro de diez años vamos a tener que pagar 200 mil dólares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el desaguisado que se hizo con Boudou, pero va a tardar diez años. Mientras tanto a lo mejor habría que dar un indulto, no reconociendo ningún tipo de delito".

Marcha por los "presos políticos"

Con la consigna "Por una Navidad sin presxs políticxs [sic]", militantes kirchneristas se movilizarán hoy para pedir la liberación de Boudou, De Vido y Milagro Sala. La marcha comenzará a las 16 en el cruce de las avenidas de Mayo y 9 de Julio. "Las cárceles no son para lxs compañerxs", dice la convocatoria.

El padre "Paco" Oliveira oficiará una misa durante la protesta en el microcentro.

Conforme a los criterios de Más información