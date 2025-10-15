Qué son las elecciones intermedias en la Argentina: lo que hay que saber

El domingo 26 de octubre los ciudadanos argentinos deben ir a votar por las elecciones legislativas nacionales 2025, en la que se eligen diputados y senadores. Quienes tengan la inquietud de qué son las elecciones intermedias en la Argentina, deben saber que son aquellas en la que no se renuevan cargos ejecutivos a nivel nacional y se llevan adelante en los años impares y con diferencia de dos respecto de la votación presidencial.

El 26 de octubre se renueva la mitad del cuerpo legislativo Hernán Zenteno - LA NACION

Aunque los mandatos de diputados y senadores son por cuatro años, el cuerpo legislativo se renueva por mitades, y esta definición se lleva a cabo cada dos años.

En esta ocasión, las elecciones intermedias de 2025 permitirán la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, por lo que se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

Qué se vota en cada provincia este 2025

Para la renovación del Senado, se elegirán tres senadores en cada una de las siguientes provincias: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

En cuanto a la Cámara de Diputados, la distribución de bancas a renovar por provincia es la siguiente:

Jujuy: tres

Salta: tres

Formosa: dos

Tucumán: cuatro

Chaco: cuatro

Santiago del Estero: tres

Catamarca: tres

Santa Fe: nueve

Corrientes: tres

Misiones: tres

Córdoba: nueve

La Rioja: dos

San Juan: tres

San Luis: tres

La Pampa: tres

Buenos Aires: 35

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13

Mendoza: cinco

Chubut: dos

Santa Cruz: tres

Tierra del Fuego: dos

Cómo es y cómo se vota con la Boleta Única de Papel

En la Boleta Única de Papel (BUP), que debuta en estas elecciones, los partidos políticos se organizan verticalmente en columnas, mientras que las categorías de cargos a elegir se presentan horizontalmente en filas. Al lado de cada cargo, se dispondrá una casilla en blanco específica para que el votante marque con una tilde a su candidato o lista de preferencia. Este formato busca simplificar la identificación de las opciones disponibles.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Pasos para votar con Boleta Única de Papel

El elector recibe la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera para marcar el voto.

En la cabina de votación se debe marcar el casillero correspondiente. Es una sola marca por categoría.

Luego se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna.

Al finalizar, se firma el padrón y se reciben la constancia de voto y el DNI.

Dónde voto en las elecciones legislativas 2025

Para consultar el padrón, los electores deben ingresar al sitio oficial de la CNE y proporcionar su número de DNI, género, distrito y un código de validación. Esta consulta previa es fundamental, ya que brinda información detallada como el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden correspondiente a cada elector, lo que contribuye a agilizar el proceso de votación el día de los comicios.