Resultados en vivo de Corrientes: cómo van las Elecciones 2025
Este domingo los correntinos acuden a las urnas para definir a sus próximos gobernador y vicegobernador; quiénes son los candidatos
Cuánta gente votó en Corrientes 2025
A las 15 ya había votado más del 45% del padrón en la ciudad de Corrientes. En tanto, se esperan los datos del interior provincial, según precisaron a LA NACION fuentes oficiales.
De esta forma, el nivel de participación respecto de otras provincias, como Santa Fe (donde apenas sufragó en la mitad del padrón) podría ser mayor.
Quiénes son los candidatos a gobernador en Corrientes
El pasado 31 de julio se oficializaron las listas de candidatos, con un total de siete fórmulas que competirán por los cargos más altos del Poder Ejecutivo provincial.
Vamos Corrientes
- Gobernador: Juan Pablo Valdés
- Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard
La Libertad Avanza
- Gobernador: Claudio Lisandro Almirón
- Vicegobernador: Evelyn Karsten
Partido De la Esperanza
- Gobernador: Adriana Leila Vega
- Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza
Partido Ahora
- Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero
- Vicegobernador: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones
Encuentro por Corrientes - Eco
- Gobernador: Horacio Ricardo Colombi
- Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo
Cambiá Corrientes
- Gobernador: Sonia Beatriz López
- Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago
Limpiar Corrientes
- Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa
- Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano
Qué se vota hoy en las elecciones 2025 en Corrientes
Este domingo, los correntinos eligen a su próximo gobernador y vicegobernador. Además de la fórmula ejecutiva, se renueva parte de la Legislatura, con la elección de cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, así como 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes.
La jornada también es crucial para 73 municipios de la provincia, que definen a sus representantes locales, incluyendo intendentes y concejales.
