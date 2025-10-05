Quién ocupa el lugar de José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza en las elecciones 2025

Tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional avanza en una reconfiguración de la lista de La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de mantener la cohesión interna del espacio y reforzar la alianza con Pro. El nombre que se impone para ocupar el lugar vacante es el de Diego Santilli, histórico referente del macrismo, quien se perfila como nueva cabeza de lista en territorio bonaerense para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La dimisión de Espert, presentada luego de las denuncias por presuntos vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado —acusado de lavado de dinero y narcotráfico—, obligó a redefinir el armado electoral de Milei en el principal distrito del país. Aunque el Presidente había defendido al economista en los días previos, su salida fue leída como una decisión para “descomprimir” la tensión política y preservar el proceso electoral.

En el oficialismo sostienen que la incorporación de Santilli permitiría aportar estructura territorial y volumen político en la provincia, aunque la definición aún no fue formalizada por la Justicia Electoral. El decreto reglamentario 171/2019 de la ley de cupos establece que, ante la renuncia de un candidato, el reemplazo debe ser una persona del mismo género que le siga en la nómina. En este caso, ese lugar le correspondería a Karen Reichardt, modelo, que aparece inmediatamente después de Espert en la boleta.

Mientras se define la resolución final, la lista provisoria de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires de La Libertad Avanza quedó conformada de la siguiente manera:

Diego Santilli (a confirmar) / Karen Reichardt

Gladys Humenuk

Sebastián Pareja

Johanna Longo

Alejandro Carrancio

Miriam Niveyro

Alejandro Finocchiaro

Giselle Castelnuevo

Sergio Figliuolo

María Florencia De Sensi

Miguel Smuckler

María Rosa González

Álvaro García

Andrea Vera

Joaquín Ojeda

Ana Tamango

Carlos Pirovano

Martina León

En las elecciones del 26 de octubre, la provincia de Buenos Aires renovará 35 bancas en la Cámara de Diputados, el número más alto del país por su peso demográfico. El resultado será clave para el equilibrio de fuerzas en el Congreso y para el futuro político de la alianza entre Milei y el Pro.

Quién es Diego Santilli, el potencial sucesor de Espert

De larga trayectoria dentro del Pro, Santilli fue vicejefe de Gobierno porteño durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y senador nacional entre 2013 y 2015.

En 2021 encabezó la lista de diputados de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y, dos años más tarde, fue candidato a gobernador, donde perdió en la interna frente a Néstor Grindetti.

El candidato a diputado nacional Diego Santilli podría reemplazar a José Luis Espert y encabezar la lista en provincia de Buenos Aires

Tras ese resultado, mantuvo un perfil más bajo, aunque continuó ligado al armado nacional de Pro y, en los últimos meses, retomó vínculos políticos con el presidente Javier Milei y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con quienes comparte posiciones en materia de orden público y gestión.