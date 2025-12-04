Quiénes son los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas

El gobierno nacional oficializó la reestructuración de las Fuerzas Armadas a partir de la propuesta del ministro de Defensa designado, Carlos Alberto Presti. El presidente Javier Milei firmó los nombramientos que modifican la conducción del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto, mientras ratificó la titularidad de la Fuerza Aérea. La llegada de las nuevas figuras marca el inicio de la gestión del nuevo ministro de Defensa.

Los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas

Presti seleccionó al general de división Oscar Santiago Zarich para su sucesión en la jefatura del Ejército. Ambos comparten un vínculo histórico: egresaron juntos del Colegio Militar a fines de 1987 como parte de la promoción 118. Zarich, de 59 años, se desempeña actualmente como comandante de Adiestramiento y Alistamiento, una función que implica la responsabilidad sobre la preparación y el entrenamiento de los oficiales, suboficiales y soldados de la fuerza.

Oscar Santiago Zarich, Juan Carlos Romay, Gustavo Valverde, el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, son los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas

El nuevo jefe del ejército nació en Santa Fe y cursó sus estudios en el Liceo Militar General Belgrano. Su foja de servicios incluye la comandancia de la IX Brigada Mecanizada con sede en Comodoro Rivadavia entre 2022 y 2024. En agosto pasado dirigió el ejercicio militar Libertador en Chaco y Formosa, una operación que movilizó a 2500 efectivos y 300 vehículos.

Su actividad reciente incluyó la presentación de los vehículos de combate blindados a rueda Stryker 8x8 en el Cuartel Militar de Boulogne. Allí acompañó al ministro saliente, Luis Petri y al propio Presti durante la exhibición del material incorporado para la modernización de capacidades.

La renovación naval y el cambio histórico en el Estado Mayor Conjunto

El Poder Ejecutivo dispuso el retiro del almirante Carlos María Allievi en la Marina y su reemplazo será el vicealmirante Juan Carlos Romay, un oficial de 59 años dirige desde diciembre la Dirección General de Educación, área encargada de los institutos de formación del personal naval y pertenece a la promoción 117 de la Escuela Naval Militar.

Carlos Alberto Presti es el nuevo ministro de Defensa

Romay cuenta con antecedentes en el mando de unidades estratégicas, ya que fue comandante de la Fragata Libertad, del buque logístico ARA Patagonia y del buque multipropósito ARA Punta Alta. También condujo la Escuela Naval Militar y ocupó la Dirección General de Personal y Bienestar de la Armada.

La Armada recupera la conducción del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tras treinta años. El vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare asume la jefatura del organismo coordinador de las operaciones de las tres fuerzas, en reemplazo al brigadier general Xavier Julián Isaac. El oficial, de 60 años, ejercía la subjefatura desde enero de 2024.

Javier Milei firmó los nombramientos que modifican la conducción del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto

Dalle Nogare es porteño, egresó de la Escuela Naval Militar en 1987 y fue compañero de estudios del jefe saliente de la Armada, Carlos Allievi. Su experiencia abarca la planificación de campañas antárticas y el control de espacios marítimos en el Atlántico Sur. También se desempeñó como agregado militar y de Defensa en la embajada argentina en Sudáfrica y como director general de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.

La ratificación aeronáutica

La Fuerza Aérea mantiene su estructura de mando, luego de que el Gobierno confirmara al brigadier mayor Gustavo Javier Valverde en el cargo. El piloto e instructor de vuelo, de 58 años, asumió la titularidad de la fuerza en noviembre de 2024. Su designación ocurrió tras el relevo del brigadier general Fernando Luis Mengo por denuncias de uso indebido de aeronaves y acoso laboral.

El brigadier mayor Gustavo Javier Valverde continuará al frente de la Fuerza Aérea Presidencia

Valverde se formó en el Liceo Militar General Espejo de Mendoza y egresó de la Escuela de Aviación Militar en 1989. Ocupó la jefatura del Departamento de Operaciones en Desarrollo del Comando Conjunto Aeroespacial durante la reunión del G-20 en Buenos Aires y cumplió funciones como agregado de Defensa en España en 2020.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Mariano De Vedia.