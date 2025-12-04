El Gobierno designó al reemplazante de Cristian Auguadra en la División de Asuntos Internos de la SIDE

El Gobierno continúa con el reordenamiento en los servicios de inteligencia y este jueves a la madrugada confirmó a Diego Enrique Valdiviezo a la cabeza de la División de Asuntos Internos (DAI), como el sucesor de Cristian Auguadra tras su designación como titular de la SIDE.

A través del decreto 853/2025 que lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ejecutivo oficializó el nombramiento de Valdiviezo.

“Desígnase al contador público Diego Enrique Valdiviezo (D.N.I. N° 25.680.766) en el cargo de Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI), organismo desconcentrado de la Secretaría de Inteligencia de Estado de la presidencia de la Nación", se lee en el primer artículo.

Como bien señala la norma, Valdiviezo, de 48 años, es contador público al igual que Auguadra y hasta ahora no formaba parte de la planta de trabajo de la SIDE. Por lo tanto, se trata de un nuevo nombre que se suma a lo que el Gobierno llamó como la “segunda etapa de reorganización” del organismo.

El nombramiento de Diego Valdiviezo publicado en el Boletín Oficial

La designación de Valdiviezo, así como la salida de Sergio Neiffert reemplazado por Auguadra, se da en el marco del reacomodamiento de poder interno de la Casa Rosada, en la disputa entre el ala de Karina Milei y la del principal asesor del presidente, Santiago Caputo.

Según pudo saber LA NACION, la salida de Neiffert se cocinó a fuego lento a medida que aumentaba la incomodidad de Caputo por la autonomía que empezaba a manifestar el titular de la SIDE.

Para no descuidar uno de los cuatro brazos que conforma la SIDE, la figura de Valdiviezo apareció de la mano y con el visto bueno del “Mago del Kremlin”, en cargo de extrema sensibilidad y que ostentaba hasta esta semana, Auguadra, amigo íntimo de la familia Caputo y en especial de Claudio, el padre del asesor presidencial.