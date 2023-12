escuchar

El bloque Pro de la Cámara de Diputados resiste unido pese a los cortocircuitos entre su dirigencia. En el compendio de 37 diputados conviven tres facciones diferentes: un grupo ligado con Mauricio Macri, que tiene como principal exponente al líder de la bancada, Cristian Ritondo; otro que se referencia con Patricia Bullrich; y un tercero que responde a Horacio Rodríguez Larreta. Si bien decidieron mantener la unidad ante la necesidad de no quedar relegados en el reparto de posiciones estratégicas en comisiones, la falta de sintonía quedó expuesta en los movimientos de la última semana.

Frente a este panorama, la primera pregunta que surge es si la cohesión podrá ser duradera. La segunda, hasta cuándo. Ritondo, quien aspiraba a ser presidente de la Cámara baja impulsado por Macri, terminó reeligiéndose como jefe de bloque Pro. Junto con el expresidente, le reprochan a la ministra de Seguridad el haber negociado por su cuenta espacios en el gabinete libertario sin considerar un “acuerdo general”. Con Rodríguez Larreta el vínculo está roto desde antes de las PASO y se terminó de erosionar durante la feroz interna presidencial. ¿Podrán superar estas diferencias?

La primera prueba de fuego para el líder de la bancada será el arribo del paquete de reformas económicas planteadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, que deberán ser aprobadas por el Parlamento. Por eso, Macri organizó una reunión en sus oficinas de Vicente López justo cuando su exministro de Finanzas anunciaba las medidas. El objetivo fue ordenar la tropa en el Congreso y “definir el futuro de Pro”. Después de la movida, el expresidente viajó al exterior por su rol de gestor deportivo en la FIFA.

Los dos grandes ausentes del encuentro convocado por Macri fueron los exrivales en la interna de JxC, Bullrich y Rodríguez Larreta, quienes hoy parecieran mantener una inesperada sintonía. ¿Los unió su antagonismo con el expresidente? Sus espadas parlamentarias tampoco asistieron. “No nos invitaron” , deslizó a LA NACION un dirigente cercano a la ministra de Seguridad, quien hasta febrero sigue siendo la presidenta del espacio.

“Somos un partido responsable y queremos lo mejor para la Argentina, por eso vamos a evaluar todas las medidas que el Ejecutivo envíe al Congreso y acompañaremos en la medida que entendamos que son los cambios necesarios para dejar atrás el modelo de pobreza y estancamiento que nos deja el kirchnerismo”, remarcó Ritondo al salir de la cumbre Pro, acompañado por María Eugenia Vidal, quien se mostraba hasta hacía muy poco dentro del campamento larretista.

Esa misma tarde, el bloque amarillo de 37 diputados se congregó para definir una postura común. Se sumaron los aliados José Luis Espert (Avanza Libertad), Paula Omodeo (CREO) y Álvaro Martínez (Unión Mendocina). Después de varias horas de reunión, la conclusión fue que habrá acompañamiento de las reformas que enviará el Poder Ejecutivo. Quienes estuvieron a cargo de explicar el impacto de las medidas económicas fueron los economistas del espacio, Hernán Lacunza y los diputados Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, Daiana Fernández Morlero y Espert.

El rol de los gobernadores

Los bloques “de centro”, que suman 50 legisladores con la UCR, la Coalición Cívica (CC) y Cambio Federal, se relamen ante la posibilidad de una ruptura anticipada de la bancada Pro. Fantasean con la posibilidad de funcionar como un gran agrupamiento y consideran la posibilidad de que los acompañe el sector amarillo más dialoguista. Ante la fragmentación parlamentaria que reina, serán determinantes para que las medidas del Poder Ejecutivo no naufraguen.

Miguel Ángel Pichetto, líder de Cambio Federal, su socio Emilio Monzó, y el presidente del bloque UCR, Rodrigo De Loredo, con buena sintonía con el sector “halcón”, son los responsables de llevar adelante el tendido de puentes con otros espacios.

Dentro del bloque de nueve legisladores de Cambio Federal se incluye al legislador cordobés Oscar Agost Carreño, quien es presidente de Pro en la provincia mediterránea y generó un debate hacia adentro del partido. El exintendente de Pinamar y hoy legislador en la Cámara baja, Martín Yeza, lo cruzó por redes sociales. “Solicité al consejo nacional del @proargentina que se lo expulse del partido, se renueve el partido provincial pero que también tenga el compromiso ético de devolver la banca” , escribió en su cuenta de X tras cuestionar su decisión de abandonar el armado amarillo.

La semana pasada el Presidente del Pro Córdoba Agost Carreño, diputado nacional, decidió irse de nuestro bloque.

En la bancada liderada por Pichetto gravitan con fuerza los gobernadores Pro Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). Son parte de la liga de diez mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) que pretenden ser un foco de poder con peso específico en el Congreso y diferenciarse de las decisiones de las cúpulas partidarias.

El caso de Agost Carreño no estuvo aislado. Según pudo saber LA NACION, previo a la sesión preparatoria que definió la conformación de las bancadas, hubo media docena de diputados vinculados con Rodríguez Larreta que amagaron con escindirse, pero que finalmente decidieron preservar la cohesión. “Ya está saldada la discusión de unidad” , sentenció una legisladora Pro. Sin embargo, no todos piensan lo mismo. “Se va a ir desgranando de a poco” , analizó otro amarillo, quien no descartó que un sector, ligado con Bullrich, termine conformando un interbloque con La Libertad Avanza.