Ramiro Marra habló sobre su candidatura: “Yo puedo hablar bien de Adorni, pero no se plebiscita la gestión”

El legislador porteño Ramiro Marra, que competirá por fuera de La Libertad Avanza en las elecciones de mayo, minimizó su distancia con el gobierno de Javier Milei, dijo que puede hablar “bien” de “Manuel Adorni” y de otros candidatos del espacio liberal, pero sostuvo que la división de la oferta no implica ser funcional al kirchnerismo o al Pro. “No se está plebiscitando la gestión”, dijo, en diálogo con LN+. Y abrió la puerta a posibles acuerdos en la Legislatura con LLA si es que renueva. “No voy a cambiar las cosas solo”, explicó.

Por otro lado, soltó una frase al electorado kirchnerista: “Les pido que no me voten porque no voy a poder cumplir con las cosas que ustedes quieren”.

“En la ciudad se va a dar una competencia con una gran oferta de candidatos liberales, lo que me pone muy contento”, afirmó Marra. Su candidatura se suma a la de otras listas liberales, entre las que se cuentan la del actual vocero presidencial y la de Ricardo “Caruso” Lombardi, por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), espacio política encabezado por el diputado Oscar Zago. Además, en la grilla está el PRO, con Silvia Lospenatto y con su propio sello compite Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de gobierno.

Noticia en desarrollo

