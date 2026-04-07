Strada y Sagasti cruzaron a Luis Caputo por involucrarlas en la polémica por los créditos del Banco Nación

La senadora Anabel Fernández Sagasti y la diputada Julia Strada cruzaron al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que las involucrara en la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo. Las dirigentes kirchneristas rechazaron lo señalado por el titular del Palacio de Hacienda y defendieron públicamente sus operaciones.

El episodio se originó a partir de una publicación del periodista Eduardo Feinmann en la red social X, donde señaló que la diputada y la senadora tenían créditos hipotecarios en el BNA. Caputo contestó ese mensaje y escribió, con tono irónico: “Felicitaciones a ambas. Gran decisión. ¡Dos votos inesperados para el presidente Milei en el 2027!“.

Caputo compartió una publicación que insinuaba que Sagasti y Strada también contaban con créditos hipotecarios en el Banco Nación X Luis Caputo

La respuesta no se hizo esperar. La primera en expresarse fue Fernández Sagasti, quien le respondió al ministro y rechazó las acusaciones. “Toto, somos grandes. Se nota mucho esta maniobra para tapar el desastre que están haciendo en el Gobierno. Antes de hablar, chequea. Mi crédito es de 2018 y está en mi declaración jurada, como corresponde”, sostuvo y agregó: “Ojalá Adorni pudiera decir lo mismo. Y vos, en lugar de pedirle a los argentinos que la pongan en el banco, trae la tuya del exterior”.

Por su parte, Strada -exdirectora del Banco Nación- también le respondió a Caputo. “Me metés en el medio porque querés ocultar cómo hizo la plata Adorni y el fracaso de tu política económica. La gente no es boluda”, criticó.

Junto con su respuesta, la diputada compartió una serie de publicaciones en las que detalló el proceso completo del pedido de su crédito hipotecario en el BNA.

Julia Strada le respondió a Caputo X Julia S

Según explicó, el proceso se inició en junio de 2025 y concluyó en marzo de 2026. Además, dijo que tomó un monto inferior al ofrecido: “Respecto al monto, tomé menos dinero del que me ofrecían, porque no queríamos afrontar una cuota que nos costara pagar después”.

La senadora Anabel Fernández Sagasti indicó que su crédito es de 2018 Rodrigo Nespolo

Sin embargo, el cruce en redes creció y sumó nuevas derivaciones. A través de su cuenta en X Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno, publicó: “Lo único malo de que al país le vaya bien es que también salen beneficiados los kukas (sic). Una pena, realmente”.

“Mostrá los papeles de tu crédito papi”, le achacó Strada a Carreira, quien aparece mencionado en el listado de personas involucradas el otorgamiento de créditos del BNA del oficialismo.

Juan Pablo Carreira, Juan Doe en X, también se metió en el debate virtual Carajo

En paralelo, la diputada mantuvo otro intercambio con el exlegislador porteño de LLA Ramiro Marra, quien le reprochó que no había crédito hipotecario durante el gobierno de Alberto Fernández. “Julia, lo que importa es que lo hiciste durante un gobierno liberal y no bajo tu gobierno ¿la razón? El crédito hipotecario no existía. Me alegra ver que incluso los Kirchneristas viven mejor y pueden acceder a nuevas oportunidades”.

"Che vendedor de atún", escribió Strada en referencia a Marra, en el marco de la polémica por los créditos del BNA X Julia Strada

No obstante, Strada volvió a hacerse eco de las acusaciones y puso el foco en la transparencia de los procedimientos. “Che vendedor de atún. Decile a tus socios que muestren los papeles del crédito. Lo que importa es si hubo atajo o no”, expresó.