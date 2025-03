Elecciones: Caruso Lombardi explicó por qué se presenta a candidato a legislador porteño

Tras un cierre de listas sorpresivo en el que Oscar Zago anunció a Ricardo Caruso Lombardi como candidato a legislador porteño por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el exDT y jugador de fútbol explicó los motivos de su decisión y afirmó que “la gente quiere un cambio”. “No quieren siempre las mismas caras. Yo conozco Villa Urquiza, conozco Villa del Parque, los problemas están en todos lados. Hay que saber escuchar y yo veo que a los vecinos no los escuchan”, marcó.

Así, en el programa “A dos voces” que se emite por TN, el reconocido deportista detalló cómo fue la oferta que le hizo el jefe de la bancada del MID en Diputados tras romper con el Pro. “Yo con Oscar había hablado hace varios meses y me la dejó picando cuando me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo. Nos juntamos un rato en un lavadero de autos y me dijo ‘estate atento que en cualquier momento te puedo llamar’, y ahí quedó. Me gustó la idea”, dijo.

“Yo noto que los políticos que hablan hace 40 años siempre dicen lo mismo, pero para la gente tenés que laburar. Yo cuando era pibe jugaba en Almagro con los chicos de la villa, me juntaba y había chicos que eran hijos de abogados y otros hijos de cartoneros, eso desapareció. La gente grande que me para en la calle me dice que miran el programa porque es lo que quieren decir y no pueden, entonces me escuchan y se sienten representados. Yo quiero eso, quiero que la gente se sienta representada y sepa que voy a levantar la mano para que les vaya bien”, subrayó.

Caruso Lombardi será candidato a legislador porteño. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Al mismo tiempo, cuestionó la idea de que cuando una persona se dedica a la política “no puede salir más a la calle” y afirmó que él “no va a dejar de hacer las cosas que hace todos los días”. “Me molesta que me digan que no me meta en la política porque la gente no me va a querer más, ¿por qué? Cuando sos político no podés hacer nada, ¿por qué? Hacé las cosas bien. ¿Por qué voy a dejar de ir a la carnicería y de hacer las cosas que siempre hice? Porque hice las cosas mal, sino no tengo porqué esconderme”, reflexionó.

“No me interesa quién me vote, yo voy al ganador. Me están subestimando, acá todos eligen entre River o Boca, el Real Madrid o el Barcelona, pero acá no hay vueltas: hay que hacer las cosas como lo sentís ”, dijo, fiel a su estilo futbolero, y resaltó: “Estuve catorce años haciendo denuncias por los técnicos de futbol y me encajonaron un montón de denuncias. Estoy proscripto para dirigir, no me dejaron competir. Me sentí dolido, mal y me quedé con las ganas”.

Por su parte, Zago explicó su decisión de llevar al exfutbolista a las urnas: “Es espectacular. Lo convoqué, le dije que íbamos solos y sin alianza y me dijo que eso le gustaba a él, los desafíos. Salimos a la cancha y estamos para jugar la Libertadores”. A su vez, se refirió a su ruptura con el bloque de Pro. “Te llevan hasta la raya y después te quieren tirar un centro. Yo siempre bregué porque haya un consenso general y dialogaba con el Pro, debo decir que Cristian Ritondo intentó hasta el último momento lo que no intentaban los otros dirigentes. Estuvimos charlando, hablamos de un número y me cambiaron todo, les dije que era una falta de respeto, que se equivocaron y que yo tenía a alguien muy bueno para presentar”, detalló.

Los otros candidatos

En las legislativas del 18 de mayo, Caruso Lombardi se enfrentará a los candidatos que las fuerzas políticas definieron para renovar a 30 de los 60 integrantes de la Cámara.

El oficialismo porteño llevará a la actual diputada nacional Silvia Lospennato como candidata principal; en tanto que Leandro Santoro será el referente de la boleta kirchnerista, que tendrá nuevo nombre, Es ahora Buenos Aires. Por otro lado, el actual vocero presidencial, Manuel Adorni, será el candidato principal de La Libertad Avanza (LLA), mientras que el ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los primeros en anunciar su postulación con el frente Volvamos Buenos Aires.

La lista la completan otros nombres como Ramiro Marra, exintegrante de LLA que irá con boleta propia; Lucille Levy, la apuesta de Martín Lousteau en Evolución, una fusión entre la UCR, el Partido Socialista de Roy Cortina y el GEN de Margarita Stolbizer; la diputada Vanina Biasi y Luca Bonfante por el Frente de Izquierda; y Paula Oliveto por la Coalición Cívica.

LA NACION