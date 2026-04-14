Ratifican el sobreseimiento de Milei ante la denuncia de Fontevecchia

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el sobreseimiento de Javier Milei ante la denuncia del periodista Jorge Fontevecchia, propietario de de la Editorial Perfil, quien había denunciado al Presidente por el delito de injurias.

Milei descalificó públicamente a Fontevecchia al llamarlo “tinturelli” o “ensobrado”, entre otros descalificativos subidos de tono y soeces. También afirmó que sus publicaciones estaban motivadas en su afán de recibir publicidad oficial o porque había dejado de recibirla.

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La denuncia de Fontevecchia fue rechazada en todas las instancias, pues los jueces entendieron que Milei estaba amparado por el derecho a la libertad de expresión.

Ahora, la Sala III de la Cámara Federal de Casación rechazó un recurso extraordinario de Fontevecchia para que se revise el sobreseimiento. Ahora, al empresario y periodista le queda acudir a la Corte Suprema mediante un recurso de queja.

Los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci fueron quienes rechazaron el recurso extraordinario federal.

Cabe recordar que en la causa se investigaban tres episodios donde Fontevecchia se había considerado injuriado por Javier Milei, a partir de manifestaciones que había proferido en distintas apariciones públicas producidas antes y después de ser elegido presidente.

El primero de esos hechos es del 27 de febrero de 2023, cuando Milei dijo a Viviana Canosa en LN+ que Fontevecchia era un “quebrador serial”, quien, “como no cambia el modelo de negocios, sigue quebrado” y es “parte de la casta” que “vive de la pauta”.

Milei dijo que “la casta” estaría constituida, entre otros, por “los empresarios prebendarios”, los “periodistas ensobrados” y “todos los cómplices de este sistema que se alían para mantener un modelo de decadencia donde la cara más visible son los políticos”.

El segundo evento tuvo lugar el 8 de abril de 2024 durante el programa Multiverso Fantino del canal de streaming Neura. Allí, Milei, ya presidente de la Nación, aludió a Fontevecchia: “Ahí el diario de Tinturelli usa los datos para mandarte mails, por ejemplo. ¿No? que no, digamos, o sea, ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos, y sin embargo la gente de Tinturelli me sigue mandando esto. Tinturelli porque está carmeleado que da miedo ¿No? Al margen de eso… pero bueno está camino a la quiebra, así que bueno. Ya quebró una vez, lo salvó un empresario; después lo salvaron los políticos, pero ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra”.

El 7 de septiembre de 2024, Milei dijo en la Cámara de Comercio: “Ni que hablar de Tinturelli, llevando a economistas que decían que [el dólar] iba a estar a $7000, o sea, el equivalente a $15.000 de hoy. Pero bueno, ese, digamos, ese delincuente con tal de llevar gente a ensuciarme, digamos, con que dijera un disparate cada vez más grande, lo llevaba. Pero bueno, así le van los negocios y está por quebrar.”.

Ante un planteo de Milei de falta de acción por atipicidad, es decir por inexistencia de delito, el juez Sebastián Casanello había dictado el sobreseimiento del Presidente por considerar que las manifestaciones del querellado, en el contexto en que se produjeron y a tenor de los personajes públicos involucrados, no eran un ilícito.

Elevada la causa a la Cámara Federal de Casación Penal por el recurso de Fontevecchia, la Sala III había resuelto por unanimidad rechazarlo y confirmar el sobreseimiento de Milei.

En esa ocasión, en el voto que lideró el acuerdo, Carlos Mahiques dijo que cuando los calificativos con potencialidad ofensiva al honor o las expresiones de tono injuriante guardan relación directa con asuntos de interés público y se insertan en el marco del debate democrático, la conducta deviene atípica con independencia de la calidad del sujeto activo.

Por su parte, en su voto concurrente, Borinsky destacó que la libertad de expresión es la piedra angular del sistema democrático y sus límites de conformidad con los estándares jurisprudenciales y normativos que rigen la materia. Pero expresó que los dichos de Milei se hicieron en un contexto de análisis y discusión política, en la cual se aludió a cuestiones relacionadas con el sistema de medios, la postura del Estado en torno a las erogaciones en materia de publicidad oficial y la visión que del modelo económico y de país ostentaba Milei tanto antes como después de ser elegido presidente.

Por ello, Borinsky consideró que más allá del uso de la sátira y del tono burlesco con el que fueran formuladas, “las manifestaciones denunciadas constituyen opiniones y valoraciones críticas que tuvieron lugar en el marco de la discusión de cuestiones de interés público, amparadas por la libertad de expresión”.

Fontevecchia presentó un recurso extraordinario federal contra esa decisión y ahora la Sala III, integrada por los jueces Mahiques, Borinsky y Yacobucci, resolvió declarar inadmisible el recurso extraordinario.

Entendió que no se encontraban reunidos los requisitos de admisibilidad formal para acceder por esa vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia, con lo que quedó firme el sobreseimiento del Presidente por inexistencia de delito.