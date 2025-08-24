Alberto Fernández negó irregularidades en discapacidad durante su gestión y habló sobre los audios de Spagnuolo

El expresidente Alberto Fernández se refirió este domingo a la difusión de grabaciones clandestinas—aparentemente editadas— de conversaciones privadas obtenidas de manera ilegal, que involucrarían a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y que revelarían presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La controversia derivó en la salida de Darío Spagnuolo, quien hasta entonces era el titular del organismo.

En declaraciones radiales, Fernández sostuvo: “Ver que con el tema de la discapacidad, al mismo tiempo que el Presidente veta recursos para los discapacitados, alguien hace negocios tan patéticos con eso... indigna”.

Dijo además que es “falsa” la acusación de que en su gobierno había pensiones truchas por invalidez. “Ellos argumentaban eso porque decían que en algunos lugares los médicos del Andis viajaban a certificar la incapacidad y que no se hacía a través del hospital pública. Pero que la verdad sea dicha”, dijo.

Y profundizó: “A veces la política es miserable. Mucho gobiernos provinciales, que no querían el Estado reconozca discapacidades, no hacían los estudios en los hospitales públicos, y allí mandábamos los médicos”.

El expresidente Alberto Fernández Natacha Pisarenko - AP

Para el exjefe de Estado, sin embargo, no es la única razón por la que el oficialismo “da vergüenza”. “Vergüenza no es solo esto. Vergüenza es todo lo que hicieron desde el primer día. Con el argumento de la motosierra y achicar el Estado, dejaron cientos de miles de personas sin empleo y cerraron Pymes. Es patético”, sostuvo.

Fernández habló en Radio 10 y también rechazó los cargos en su contra por violencia de género contra Fabiola Yañez. “Jamás golpee a Fabiola Yáñez. No hay ningún hecho de violencia descripto en las 8500 fojas de la causa”, afirmó. Y añadió: “De haber ocurrido, esos hechos habrían prescripto”.

Para el exmandatario, “en un principio la gente creyó francamente que lo que se decía en los medios es cierto”. Sin embargo, desde su percepción, “poco a poco se empezaron dar cuenta de que algo raro había”.

En esa línea, se refirió a las fotos en las que la ex primera dama aparece con un moretón en el ojo derecho. “Esas fotos no existen. Son capturas de pantallas que fueron enviadas por chat de Fabiola a Marina Cantero, mi secretaria. Es una conversación muy atípica. Hay 70 páginas de intercambio de chats entre Cantero y Fabiola. Solo en una oportunidad se tocó el tema y después hablaron de otra cosa, como si nunca hubiera ocurrido”, alegó.

La ex primera dama Fabiola Yáñez NurPhoto - NurPhoto

Y explicó: “Esa lesión nunca existió. Lo que sí existió es que, en ese momento, Fabiola tuvo una lesión producto de un tratamiento estético que se hizo, que se inyectaba en sus párpados de plasma enriquecido en plaquetas. Generó un derrame en el párpado. Hay videos de ella pasándose una pelota en la cara. Los médicos nunca dijeron haber visto un ojo negro. Lo que sí vieron fue una pequeña equimosis ya amarillenta".

Noticia en desarrollo.