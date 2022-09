Reapareció César Milani, habló del ataque a Cristina Kirchner y cargó contra la oposición: “¿Están buscando de vuelta un baño de sangre?”

El exjefe del Ejército César Milani se refirió este sábado al ataque a Cristina Kirchner, criticó el surgimiento de grupos violentos y cargó contra la oposición por la virulencia del debate político, en línea con varias figuras del Gobierno. “¿Qué están buscando los pregoneros del odio de la oposición? ¿Están buscando de vuelta un baño de sangre? ¿Una guerra civil? ”, planteó.

Si bien señaló que aún se desconocen “las terminales” que motivaron el atentado contra la vicepresidenta, pidió analizar sus causas y consecuencias. “Si hubiera salido el disparo, no había otra posibilidad posibilidad que no sea la muerte de la vicepresidenta. No había otra posibilidad a esa distancia y con esa arma”, dijo a la AM 740 Radio Rebelde.

Y amplió: ¿Estamos buscando un baño de sangre en nuestra querida patria nuevamente, como ya los hubo tantos? Pregunto a estos pregoneros del odio, del odio contra el peronismo, contra sus militantes, sus dirigentes”.

Milani apuntó así contra referentes opositores a los que trató de “basuras” , ya sea que estén enrolados “en el partido Pro o Juntos por el Cambio”, o que sean libertarios y sigan a figuras como “el impresentable de Javier Milei” o Ricardo López Murphy.

“ Estas basuras están buscando que se cree un caldo de cultivo en nuestra patria, que haya un enfrentamiento armado entre facciones . Y esto lo digo un poco dolido, pero con mucha conciencia En el campo nacional y popular, somos muchos lo que no queremos un baño de sangre”, agregó.

El exjefe del Ejército sostuvo que los dirigentes opositores que participaban en muchas marchas durante la pandemia pregonaban “el odio de la violencia” e hizo mención a Patricia Bullrich y al expresidente Mauricio Macri, quienes “ponían la cara y se mostraban” allí.

“Todavía hay algunos que lo niegan. Fue gravísimo. Porque si hubiera ocurrido [la muerte de Cristina Kirchner], no sé en este momento en qué situación estaría nuestro país”, aseguró. No obstante, dijo que estaba muy atento a la situación y se mostró confiado del rol de los militares. “Las Fuerzas Armadas van a estar del lado que tienen que estar, de la Constitución y del pueblo, no del lado de los vándalos que actúan por terror, odio, o venganzas”, remarcó.

Por otro lado, el exjefe del Ejército, que es investigado por enriquecimiento ilícito, le mandó un mensaje a la Justicia. “Creo que hay sectores, especialmente del Poder Judicial que se están dando cuenta de que esta situación se los va a llevar puestos a ellos también, debido a estas situaciones de extrema violencia que se han creado con todo este odio”.

Milani apuntó contra dirigentes opositores por "pregonar discursos de odio". Pablo Añeli

Milani relacionó el hecho con la crispación social, lo asoció a la historia de golpes de Estado que ha tenido el país a lo largo del siglo XX. “Acá no va a pasar lo que pasó en el ‘55. Las Fuerzas Armadas salieron y destruyeron Plaza de Mayo, mataron cientos y cientos de personas y de ahí en adelante. Tengan la plena seguridad que las Fuerzas Armadas ahora van a estar del lado de la Constitución y del pueblo”, indicó.

Jóvenes

En relación a los últimos hallazgos sobre el ataque a Cristina Kirchner, Milani consideró que los jóvenes se han volcado “durante toda la historia de la humanidad” a “agrupaciones contestatarias” pero relacionó el intento de magnicidio con las marchas que se produjeron durante las medidas de aislamiento.

“Les recuerdo que durante la pandemia, la gente iba a manifestarse con la bandera argentina, tiraba bolsas mortuorias, horcas con muñecos colgando, y después pusieron una guillotina”, manifestó. Milani indicó que eso pudo haber “conformado un caldo de cultivo”.

El exjefe del Ejército durante el mandato de Cristina Kirchner sostuvo que esas acciones generaron un impacto en los jóvenes de 20 años y afirmó que quizás “algunos de ellos no estaban estabilizados emocionalmente” o “tenían problemas de otro tipo”. Y extendió esa descripción a una población más general. “Quizás haya muchos argentinos así”.

César Milani fue jefe del Ejército entre 2013 y 2015, el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner.

El militar aludió de esta forma “la banda de los copitos”, señalada por el atentado contra la titular del Senado, y también a Revolución Federal, el grupo extremista que comenzó a ser investigado en el último tiempo, por sus presuntos lazos con Brenda Uliarte, una de las personas acusadas en el expediente judicial.