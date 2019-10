Reapareció Javier Fernández, el operador judicial del kirchnerismo

Javier Fernández, el operador judicial del kirchnerismo, rompió el silencio Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

El auditor Javier Fernández, considerado como el histórico operador judicial del kirchnerismo en los tribunales de Comodoro Py, rompió ayer el silencio. En una entrevista que concedió a la revista Crisis, se definió como un "militante peronista" que trabaja "siempre en la pirámide" y elogió la decisión de Cristina Kirchner de ungir a Alberto Fernández como candidato a presidente.

"Cristina tuvo un gesto extraordinario y eligió a Alberto, pero ella tiene los votos", remarcó. Y dijo que "hace tiempo" no habla con la expresidenta.

Para Fernández, que conoce las entrañas de la Justicia Federal, la exfuncionaria kirchnerista Marcela Losardo podría ser "interlocutora" de Alberto Fernández en Comodoro Py. Losardo es socia y amiga del exjefe de Gabinete.

Pero el auditor también mencionó a Fernando Mitjans, el esposo de Losardo, quien preside el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "La persona que tiene Alberto es Marcela Losardo, cuyo esposo es Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA", remarcó Fernández. "Ella está en condiciones de conducir el diálogo con los jueces, pero depende de Alberto", completó el operador.

Mitjans protagonizó una polémica en 2017 cuando se filtraron conversaciones telefónicas con Daniel Angelici, en los que el presidente de Boca Juniors le pedía sanciones leves para jugadores de su equipo.

"Este gobierno rompió los códigos"

Javier Fernández criticó a varios miembros de la mesa judicial de Macri (Fabián "Pepin" Rodríguez Simón o José Torello), pero elogió a Angelici: "El Tano tiene muchos códigos, viene de otra cosa".

Según el histórico operador judicial del PJ, el gobierno de Cambiemos "rompió los códigos" en Comodoro Py. "Usaron la corrupción, tratando de meter presos a todos, como una comidilla. Hay que respetar el proceso y el derecho a estar libre. Cambiaron jurisprudencia, se inventaron causas", opinó en Crisis.

"Algunos jueces y fiscales no se animaron a decirle que no, son cobardes. Si no se pueden aguantar las presiones, no se puede ser juez", aseguró.

Su vínculo con Stiuso

Además, habló de sus estrechos vínculos con el exespía Jaime Stiuso y Darío Richarte, exnúmero dos de la SIDE y dirigente de Boca Juniors. "Con Stiuso somos amigos, pero no nos vemos hace mucho, desde que volvió de Estados Unidos. Él puede decir cualquier cosa pero fue así".

En septiembre del año pasado, Fernández fue procesado en la causa de los cuadernos de las coimas por ser parte de la asociación ilícita que comandó Cristina Kirchner.