José Luis Gioja, actual presidente del PJ, con Alberto Fernández, quien lo sucederá, y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán Fuente: Archivo

Javier Fuego Simondet Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de febrero de 2021 • 10:07

El presidente Alberto Fernández presidirá el Partido Justicialista nacional. La Junta Electoral del peronismo rechazó ayer la lista que encabezaba Alberto Rodríguez Saá, la única que quedaba en pie para competir contra la del Presidente. Para dar de baja la nómina del gobernador de San Luis, el partido argumentó deficiencias en términos de avales y de los propios candidatos.

En la lista rebelde no descartan recurrir a la justicia electoral con el argumento de que fue una "proscripción", como calificó la decisión partidaria una fuente de ese grupo en diálogo con LA NACION.

Si bien hasta la medianoche del viernes la resolución de la Junta Electoral del PJ no había sido publicada en el sitio oficial del partido, LA NACION pudo saber que habrá una resolución que oficializará la lista de Fernández y otra que rechazará la de Rodríguez Saá. Al gobernador puntano lo acompañaban en la lista la detenida líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala; el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto; la exsíndica de la Sigen y esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, y el extitular de la UIF José Sbatella, entre otros.

Una fuente partidaria adelantó a LA NACION que el rechazo a la lista de Rodríguez Saá, denominada Fuerza Argentina, se debe a que "no cumple con las exigencias del reglamento electoral". Los reproches que se hacen desde el partido tienen que ver con deficiencias en los avales y en las candidaturas.

José Sbatella, Alessandra Minnicelli y Gabriel Mariotto presentaron el martes pasado, en la sede del PJ nacional, los avales para su lista, encabezada por Alberto Rodríguez Saá Fuente: LA NACION

Además de la resolución que oficializa la lista Unidad y Federalismo, del Presidente, y de la que rechaza la de Rodríguez Saá, habrá otra con reemplazos de consejeros en la lista oficial, que se planteó como una nómina de unidad.

Según pudo averiguar LA NACION, en la lista rebelde anoche sabían "informalmente" que el partido había rechazado la postulación, pero subrayaban que no fueron notificados y que no estaba publicada en el sitio web la decisión. "No está en la web y no está notificado. Nada de nada", afirmó una fuente cercana a la nómina de Rodríguez Saá. "Proscripción total a nuestra lista", completó.

El grupo que quedó afuera del acto eleccionario agendado para el 21 de marzo prevé recurrir a la justicia electoral y también intentar alguna vía de queja dentro del partido. "Vamos a impugnar el procedimiento, seguramente. Tenemos certificado cada paso del procedimiento que establece las irregularidades", agregó la fuente, que remarcó que "no se cumplió el cronograma en cuanto a exhibición de listas, el martes; impugnaciones, el miércoles, y reemplazos, el jueves".

El camino de Fernández hacia la presidencia partidaria se había comenzado a despejar el lunes a última hora cuando, tras presentar avales, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, bajó su lista porque Axel Kicillof y él mismo fueron incorporados a la nómina del Presidente. Así, solo la lista de Rodríguez Saá quedó en pie unos días más, desafiando la idea de lista única con Fernández al frente.

Alberto Fernández y Alberto Rodríguez Saá, una competencia que no podrá ser; el puntano quedó fuera de carrera en el PJ Crédito: Télam

Los integrantes de la lista de Rodríguez Saá esperaban que sus candidaturas fueran aceptadas por la Junta Electoral, para después abrirse a una negociación para formar parte de una lista única o, en su defecto, competir. No consiguieron su objetivo, la lista del Presidente trascendió públicamente días antes de la resolución que los dejó fuera de carrera.

A Fernández lo acompañan en esa nómina varios gobernadores, además de Kicillof. Están Juan Manzur (Tucumán), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Zilliotto (La Pampa).

El Presidente también se rodeó de miembros de su Gabinete. Se anotaron en la nómina única como consejeros Santiago Cafiero (jefe de Gabinete), Eduardo "Wado" De Pedro (ministro del Interior), Victoria Tolosa Paz (titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales), Agustín Rossi (ministro de Defensa), Fernanda Raverta (jefa de la Anses), Julio Vitobello (secretario general de la Presidencia), Fernando "Chino" Navarro (secretario de Relaciones Institucionales y Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete) y Guillermo Oliveri (secretario de Culto).

El PJ nacional debió haber renovado autoridades el año pasado, pero por la pandemia se pospusieron las elecciones para elegir al sucesor del actual presidente, José Luis Gioja.

En los últimos días, se resolvió que el PJ porteño lo conducirán Mariano Recalde (La Cámpora) y María Rosa Muiños (legisladora porteña y esposa de Juan Manuel Olmos, jefe de asesores presidenciales), con una alternancia anual entre ambos en la presidencia partidaria. En el PJ bonaerense, el desembarco de Máximo Kirchner como titular está por ahora empantanado, ante la resistencia sobre todo de Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del partido a nivel provincial.

Conforme a los criterios de Más información