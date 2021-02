La oposición criticó que el Gobierno le haya dado la vacuna a Horacio Verbitsky, según él mismo relató Crédito: Prensa Bullrich

Miembros de Juntos por el Cambio repudiaron la vacunación de Horacio Verbitsky, quien hizo público que consiguió aplicarse la primera dosis de la Sputnik V luego de llamar al ministro de Salud, su amigo Ginés González García. Afirmaron que este hecho demuestra, una vez más, el direccionamiento de la vacuna con criterios políticos y no sanitarios.

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, dijo: "En Argentina hay dos clases de personas: los ciudadanos que pagan impuestos y con esos las vacunas, y los amigos del poder, que van al Ministerio y se vacunan". Sobre el rol de González García en el caso de Verbitsky, Bullrich aseguró que el ministro "es el responsable y debe tener sanción por utilizar la vacuna como si fuera de su propiedad".

Horacio Verbitsky relató por la radio que se había vacunado en el Ministerio de Salud y que lo había gestionado con su "amigo" Ginés González García

Waldo Wolff, diputado del PRO, afirmó que el manejo de las vacunas se corresponde con los valores muchos de los políticos oficialistas. "Si se hundiera el Titanic, subirían antes que las mujeres y que los niños", afirmó Wolff en diálogo con LA NACION. "Para ellos no está mal cómo se están comportando con respecto a las vacunas: si no, el Presidente saldría a repudiarlo, cosa que no esta haciendo", sostuvo el diputado de la oposición.

"Hubo improvisación a la hora de comprar las vacunas -dijo a LA NACION el diputado radical Luis Petri-, pero acá hubo intencionalidad de garantizárselas a personas relacionadas con el Gobierno por sobre personas que las necesitan."

Horacio Verbitsky hizo público que recibió la vacuna en el Ministerio de Salud Fuente: Archivo

Según Petri, "hay un claro direccionamiento". "No es un caso aislado. Se está vacunando con criterios políticos, con el agravante de que hay faltantes de vacunas", sostuvo. "Lo de Verbitsky lo único que demuestra es que existe ventanilla paralela para acceder a la vacuna, porque los que la están consiguiendo no lo están haciendo por carriles normales", afirmó.

Para el diputado Fernando Iglesias, hay una interna de poder. "Verbitsky lo manda al frente a Ginés haciéndose el tonto, pero él tiene mucha experiencia en esto", dijo Iglesias en diálogo con LA NACION. "No creo que lo haga para promover a Ginés cuando dice que el ministro le ofreció la vacuna tres días después del escándalo en Henderson".

