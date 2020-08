En Juntos por el Cambio calificaron de "peligrosa" la decisión y sembraron duras sobre qué otros datos se buscarían "ocultar"

La negativa de Alberto Fernández de informar quiénes fueron sus clientes en los tres años previos a asumir el poder generó un cuestionamientos de la oposición, que calificó de "peligrosa" la actitud del Presidente y sembró sospechas sobre los datos que se buscarían "ocultar". El oficialismo, en cambio, permanece en silencio.

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, dijo que el mensaje que deja el Presidente al no responder la solicitud de la OA es "pobre y peligroso". "Debería dar el ejemplo, brindar la información a la Oficina Anticorrupción y evitar cualquier sospecha relacionada con su actividad anterior", señaló.

En el mismo sentido opinó la extitular de la OA Laura Alonso, quien calificó de "pésimo" el accionar del mandatario, aunque destacó la "línea histórica" que siguió el organismo, ahora a cargo del kirchnerista Félix Crous, al reclamarle la información a Fernández.

"'No, no y no. Me blindo yo y blindo a todos los abogados de mi gabinete que también tuvieron clientes y cuyos estudios seguirán abiertos y tendrán más'. Alberto: no digas más que te importa la transparencia. Besis", tuiteó Alonso.

Juan Manuel López, el diputado de la Coalición Cívica (CC) que le pidió a la OA que le exija a Fernández una declaración jurada de intereses donde informe quiénes fueron sus clientes antes de asumir el poder, afirmó que se le dio al mandatario la "oportunidad de ser transparente y no la quiso".

"Habían transcendido dos clientes que le podían generar un conflicto al Presidente, Repsol e Indalo. Era muy relevante que informe y que sepamos si hay más. En febrero la OA accedió al pedido y se lo requirió, en marzo él se negó a exteriorizarlos. No lo supimos hasta ahora", escribió López en un hilo de Twitter.

El diputado recordó la moratoria impositiva que el Senado convirtió en ley con una cláusula que beneficia a Cristóbal López, dueño del grupo Indalo. "Los conflictos de intereses se exteriorizan y se tramitan antes de que se conviertan en delitos. Le dimos la oportunidad al Presidente y no la quiso ¿Qué más tendrá para ocultar?", cuestionó López.

En esa línea, la diputada nacional y presidenta de la CC porteña, Paula Oliveto, se preguntó: "¿Por qué no quiere decir quiénes fueron sus clientes? ¿Será que era lobbista de los que robaron durante el gobierno K?".

"Saluden al conflicto de intereses que también se va", escribió, en tanto, el diputado Fernando Iglesias. Otros dirigentes opositores que se hicieron eco de la decisión del Presidente fueron los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Waldo Wolff y Héctor "Toty" Flores.

