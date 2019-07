Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

"Cómo se nota que ella no está en Venezuela", le dijo Génesis López a su marido mientras le repetía, indignada según describió, la frase que la candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner dijo en su último acto de campaña en Mendoza. "Sorry, pero hoy con la comida estamos igual que Venezuela" fue una afirmación mal recibida entre los venezolanos residentes en la Argentina.

"Para nada son situaciones parecidas. Con un sueldo mínimo de allá la gente apenas puede comprarse un huevo", dice López a LA NACION. No puede ocultar su malhumor mientras dialoga. Y no es la única que se muestra enojada. Alfredo Nessi, que hace un año y medio vive en la Argentina, enfatiza: "No se imagina lo que está pasando en Venezuela. No se pueden comparar las situaciones de los países. No podía creerlo cuando leí sus palabras".

Nessi cuenta acerca de su situación desde que está en la Argentina: "Siempre tuve oportunidades para tener tres platos de comida en mi casa; es difícil, pero se puede", sostiene. Y agrega: "Yo no veo acá, en ningún supermercardo, filas kilométricas para comprar productos básicos como un simple paquete de arroz o de fideos".

Ali Rafael Rivas representa a un grupo de venezolanos que viven en Córdoba. "La comparación entre ambos países es totalmente desfasada. Se trata de realidades totalmente distintas", reflexiona el hombre, que no duda en calificar como "irresponsables" las palabras de la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos.