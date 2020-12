El exintendente de Avellaneda asumió recientemente como Ministro de Vivienda; hoy se sumó a las críticas a Horacio Rodríguez Larreta tras una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero Crédito: Jefatura de Gabinete

En medio de la disputa entre la ciudad de Buenos Aires y la Nación por la quita de fondos coparticipables, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, sostuvo hoy que la discusión entablada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "está errada". "Lo que debiera discutirse es cómo la Ciudad debería devolver los 120.000 millones de pesos que se llevó de más", lanzó.

Tras participar esta mañana de una nueva reunión del gabinete de Promoción Federal, encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada, Ferraresi dijo a los periodistas acreditados que ese monto es el presupuesto del ministerio a su cargo "para hacer viviendas en toda Argentina durante el año próximo".

Según Ferraresi, "hacer una Argentina federal tiene que ver con esto, discutir y distribuir los recursos en función de que sean más equitativos" y aseguró que "la concentración de la economía en los últimos años, especialmente en la Ciudad, genera estas dispersiones". "Fui intendente hasta hace pocos días y esa plata de más que recibió la Ciudad son cuatro años de presupuesto en Avellaneda, o 10 años de Florencio Varela", ejemplificó el ministro.

Para Ferraresi, sobre el tema de la coparticipación "no hay más discusión, es una decisión tomada que ha tenido acompañamiento legislativo". El ministro apuntó a que "hay que generar esa Argentina equilibrada en función de las oportunidades, del desarrollo territorial, de los recursos que distribuye" el país, y lo calificó de "debate importante".

Más temprano, el presidente Alberto Fernández había criticado a Rodríguez Larreta al decir: "Qué lástima que Horacio no se dé cuenta de que la Ciudad cobró lo que no debía durante años en desmedro de otros que lo necesitaban, como la provincia de Buenos Aires". "Qué lástima que esta solidaridad se pierda, que lástima que Horacio no nos diga la verdad", disparó el Presidente.

En la misma línea, más tarde, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se sumó a los cuestionamientos al jefe de gobierno porteño por reclamar ante la quita de recursos para la Ciudad: "Si le dieron de más y no corresponde habrá que distribuirlo de otra manera", dijo en un acto en La Matanza.

En tanto, dispuesto a resistir lo que considera "un avance del gobierno nacional", Rodríguez Larreta rechazó anteayer el proyecto de ley que obtuvo media sanción en Diputados y que prevé recortes de fondos a la ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación federal. Como informó LA NACION, la situación, como quedó expuesta cuando se presentó el presupuesto porteño 2021, obliga al equipo de Rodríguez Larreta a recalcular los gastos y, quizás, aplicar otros recortes a los que ya habían sido anunciados.

A pesar que desde el lunes se abrió un período de negociación luego de que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para modificar el esquema de financiamiento de la policía porteña y que definió el monto que dejará de percibir la ciudad, los funcionarios de la Capital estiman que contarán con $65.000 millones de pesos menos.

