El presidente Alberto Fernández le respondió hoy al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien denunció que la Casa Rosada busca hacerlo "arrodillar" y calificó el recorte de recursos para la policía porteña como un ataque con motivaciones "políticas"

El jefe del Estado defendió hoy la quita de fondos a la Ciudad que impulsó el kirchnerismo y acusó a Rodríguez Larreta de mentir. "Qué lástima que Horacio no se dé cuenta que la Ciudad cobró lo que no debía durante años en desmedro de otros que lo necesitaban, como la provincia de Buenos Aires. Qué lástima que esta solidaridad se pierda, que lástima que Horacio no nos diga la verdad", expresó el Presidente.

Fernández afirmó que la administración de Pro "recibió fondos que no le correspondían durante cuatro años" y ratificó que está "abierto a hablar y encontrar soluciones equilibradas" con las autoridades del gobierno porteño.

"Cuando Rodríguez Larreta le dice a los porteños todo lo que deja de hacer porque recibe menos, está diciendo todo lo que cobraron indebidamente, porque esa plata no era para escuelas, ni hospitales ni casas ni jardines, era para la seguridad", subrayó Fernández en diálogo con El Destape Radio.

El enfrentamiento entre el gobierno nacional y la administración de Rodríguez Larreta escaló anteayer a su máxima tensión, luego de que el kirchnerismo lograra aprobar el recorte a los recursos de la policía porteña.

"Le propuse a Larreta mil veces buscar un acuerdo, inclusive después de que tomé la decisión. No pudimos. La realidad es que siempre estuve dispuesto a dialogar y encontrar soluciones, pero equilibradas", aseguró el Presidente.

Anteayer, en una conferencia de prensa, Rodríguez Larreta aseguró que el Gobierno busca hacerlo "arrodillar" y calificó la embestida como un ataque con motivaciones "políticas". "¿Qué quieren? ¿Sacarle la Policía a la ciudad? ¿Quieren sacarla para que barrabravas tomen la Casa Rosada, como el otro día?", dijo el alcalde.

Además, pidió que la Corte Suprema resuelva "cuanto antes" el planteo contra los recortes para "restablecer el federalismo".

