Axel Kicillof y Fernando Espinoza, en La Matanza

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof fustigó al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, por reclamar ante la quita de recursos para la Ciudad: "Si le dieron de más y no corresponde habrá que distribuirlo de otra manera", dijo.

En un acto desde La Matanza el gobernador arremetió: "Si se comparan los recursos que recibe la Ciudad con los recursos que recibe La Matanza, uno de da cuenta que algo anda mal".

Kicillof habló así poco después de que el presidente Alberto Fernández también criticara a Rodríguez Larreta casi con idénticas palabras: "Qué lástima que Horacio no se dé cuenta de que la Ciudad cobró lo que no debía durante años en desmedro de otros que lo necesitaban, como la provincia de Buenos Aires. Qué lástima que esta solidaridad se pierda, que lástima que Horacio no nos diga la verdad", expresó el Presidente.

De este modo se quebró ya en público, la solidaridad que existió entre los tres mandatarios para administrar la pandemia en el AMBA. Larreta acusó en las últimas horas al Presidente de desfinanciar y poner de rodillas a la Ciudad Autónoma, con una quita de recursos que rondará los 13.000 millones de pesos. Parte de los fondos que dejará de percibir la Ciudad serán destinados a la provincia de Buenos Aires.

El mandatario bonaerense se alineó con el Presidente: "El gobierno de Mauricio Macri favoreció a cada paso y a cada minuto el distrito que entiende como propio, la ciudad de Buenos Aires. Distrito donde viven 3 millones de personas y condensa buena parte de riqueza de la república Argentina. Es cierto: falta mucho pero Mauricio Macri favoreció a la ciudad incluso por encima a la provincia. Lamentablemente discriminó a la provincia. Nosotros con Alberto y Cristina nos propusimos hacer algo distinto: un federalismo en serio", afirmó.

Para que no queden dudas Kicillof expresó: "Estos días se estuvo discutiendo mucho la distribución de los recursos. Escuchábamos a quien gobierna la ciudad de Buenos Aires hacer una suerte de reclamo. Si le dieron de más y no corresponde será cuestión de distribuirlo de otra manera".

Parado frente al intendente local, Fernando Espinoza, siguió: "Y digo eso acá, en La Matanza que no anda muy lejos de la población de la ciudad. Si uno compara los recursos que recibe la ciudad con los que recibe La Matanza uno se da cuenta de que algo anda muy mal. Lo que pasa en la provincia también pasa en La Matanza. Hay que invertir porque no podemos tener ciudadanos de segunda".

Desde la Escuela N°127 Rodolfo Walsh de la localidad de Rafael Castillo el gobernador fustigó todo el modelo de gobierno de Juntos por el Cambio: "Se llenan la boca con la meritocracia. Miren la sin razón de un gobierno que teniendo las computadoras decide olvidarlas". Lo hizo mientras entregaba mil neetboks entre los estudiantes secundarios. "Estas computadoras son un símbolo de lo que pasó en Argentina y en la provincia: estaban juntando polvo y arruinándose en un sótano del Correo Argentino- relató-. Nos dedicamos a repararlas para que pudieran llegar a manos de los alumnos y las alumnas que más las necesitaban", señaló y recordó que durante la pandemia el gobierno halló 97 mil netbooks que no habían sido distribuidas porque necesitaban ser actualizadas.

Axel Kicillof en la entrega de mil neetboks de La Matanza

Anunció además que habrá 400 millones de pesos de un plan para arreglar escuelas. La Matanza será el distrito donde más escuelas se asistan porque es el distrito donde más bonaerenses viven.

Espinoza agradeció al gobernador por el acto y por los gestos hacia la escuela de La Matanza y se metió también en la pelea por los recursos y recordó: "La provincia que es el 40 por ciento del país- en lo que respecta al producto y a la población-. Todo mi reconocimiento a nuestro querido gobernador: donde no había camas puso camas. Donde no había respiradores puso respiradores. En nuestro caso abrimos el Hospital René Favaloro. Gracias Alberto, Cristina, Axel. Esa es la gran diferencia, con otros gobierno pasados: yo con Axel hablo a la hora y el día que necesito".

