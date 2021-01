Reforma del sistema de salud: qué dice el proyecto que puso en alerta a la CGT

La CGT teme a perder el control de los fondos de la salud que aportan los empleados registrados Crédito: Presidencia

José Luis Lingeri, el hombre de la CGT que más sabe sobre las obras sociales sindicales, peregrinó durante las últimas semanas por diferentes gremios para advertir sobre un posible intento de un sector del Gobierno para reformar el sistema de salud. De manera urgente, los directivos de las prestadoras médicas sindicales activaron hoy una reunión en la sede Aguas Argentinas para evaluar un borrador que tendría el sello del kirchnerismo. El paper se titula "Ejes centrales para un programa de salud 2020-2024" y en la CGT sostienen que es empujado por Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de Axel Kicillof y un dirigente vinculado a La Cámpora.

Entre algunos de los lineamientos, la iniciativa promueve una reestructuración del sistema a través de una ley nacional y el surgimiento de un sistema integrado. "Hay que recuperar la gobernanza del sistema de salud a través de la conducción global de políticas de salud de los organismos nacionales de salud bajo un criterio general de centralización normativa y descentralización operativa", precisa el documento. De esta manera, proyecta que una misma autoridad pueda tener injerencia en el Ministerio de Salud como en el PAMI, la ANMAT o la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), que es el ente que debería controlar a las obras sociales.

Uno de los puntos que más escozor generó entre los directivos de las obras sociales sindicales tiene que ver con la recaudación. Temen perder el dinero que se atesora en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios.

Dice el borrador que inquieta a los gremios: "Poner en marcha el sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga: el subsector público obtendrá una remuneración por los servicios prestados a beneficiarios de la seguridad social y de seguros privados en el caso de las obras sociales con las que se celebren convenios se realizarán descuentos promedio de hasta un 33 % de los valores de mercado o de nomenclador definido, que podrá considerarse un subsidio explícito del Estado a la seguridad social y a los trabajadores a cambio de un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP o en su defecto desde la SSS de todas las prestaciones".

Y agrega: "Instaurar de una nueva modalidad para la "libre elección" entre Obras Sociales que impida el desfinanciamiento de aquéllas y mejores prestaciones de salud para los afiliados".

Medicamentos

Plantea, además, la necesaria intervención del Estado en los precios de los medicamentos y en determinadas prestaciones. "Utilizar el poder de compra del Estado cuando ello resulte en claras ventajas en el control de precios abusivos promoviendo compras centralizadas", advierte, y llama a establecer una suerte de paritaria nacional del sector de la salud para acortar las brechas salariales de los profesionales y formar a más de 100.000 enfermeros en todo el país.

Prevé también la "integración del área de salud laboral al sistema integrado en reemplazo del sistema de riesgos del trabajo" y la creación de comisiones mixtas de seguridad e higiene que funcionen bajo la órbita estatal. Y en línea con algunas iniciativas sindicales, se propone ir camino a una historia clínica universal y a la digitalización de recetas.

En la CGT están con la guardia en alto por este borrador al que se lo atribuyen al kircherismo. "Es hasta ahora una expresión de deseo del Instituto Patria. Nosotros no podemos darle entidad si no viene de alguna autoridad nacional, no podemos pasar por encima del ministro de Salud o del Presidente", minimizó el proyecto un jerárquico de la central obrera que tiene trato casi diario con Ginés González García.

De la reunión en Aguas Argentinas, de la que no participaron los jefes de los gremios sino de las obras sociales, se ratificó la postura expresada por la CGT la semana pasada, cuando defendió el sistema solidario de salud y reforzaron su interés por mantener el control de las prestadoras médicas. Intervino en el medio del encuentro Lingeri, que se excusó de haber llegado tarde con el argumento de que había estado reunido con Daniel Gollán por la campaña de vacunación contra el coronavirus en el territorio bonaerense.

