La titular del Inadi indicó que "no es poco ético" que Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, integre la comisión asesora sobre la reforma judicial Crédito: Youtube

21 de agosto de 2020 • 18:42

Con dictamen en el Senado, el proyecto de reforma judicial avanza para ser tratado en esa cámara la próxima semana. Quien se refirió al mismo en Terapia de Noticias, por LN+, fue la titular del Inadi, Victoria Donda, quien consideró a este como el momento "oportuno" para llevar adelante esa modificación en la Justicia. Además, la exlegisladora sostuvo que la iniciativa no tiene que ver con una búsqueda de impunidad por parte de Cristina Kirchner y refirió que tampoco considera "poco ético" que el abogado Carlos Beraldi, quien patrocina a la vicepresidenta, forme parte de la comisión asesora.

"Ninguna de las cosas que estipula la reforma judicial tienen que ver con cómo se desarrollan las causas que hoy tiene Cristina", indicó la titular del Inadi, quien consultada sobre si la presencia de Beraldi en el grupo de juristas que brindará asesoramiento le parecía "poco ética", respondió: "No, no es poco ético. Los abogados hacemos una cosa que es trabajar para que se defiendan los derechos de las personas, para nuestros clientes. Y eso no implica que sea más o menos honesto intelectualmente en otro tipo de desarrollos".

Donda consideró que este es el momento "oportuno" para "discutir el Poder Judicial" 05:29

Además, aseguró que dicha comisión "es bastante grande" y manifestó que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, "tiene la posibilidad democrática, porque así se lo dio la mayoría del pueblo, de elegir quiénes van a ser los abogados que lo van a asesorar en la reforma y eligió a estos abogados".

Donda consideró que este es el momento "oportuno" para "discutir el Poder Judicial" y refirió: "Yo espero que salga, me parece que es un primer paso muy necesario y creo que hay que avanzar en otras reformas. Hay muchas cosas que modificar en la Justicia y esta reforma modifica una parte de las cosas, que no es todo".

Sobre los cambios que podrían darse si el proyecto se aprueba, la exlegisladora indicó en Terapia de Noticias que "es bueno crear más juzgados porque hay una suerte de embudo en la Justicia que hace que demoren mucho las causas federales" y que "faltan jueces". También dijo: "Hay que ir hacia un sistema acusatorio. Lo que debe modificarse es el sistema, que es lo primero que le llega a la sociedad".