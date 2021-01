La pandemia, los problemas edilicios y las paritarias no cerradas condicionan el regreso a las aulas en casi todos los distritos del país Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

CORDOBA.- Ninguno de los gremios docentes en las provincias se mostró tan combativo como los de la ciudad de Buenos Aires respecto de la vuelta a clases ; sí hay planteos acerca del regreso de la presencialidad que son comunes en casi todas las jurisdicciones: las condiciones de la infraestructura y el pedido de detalles de los protocolos. Además, la fecha de inicio coincide -en general- con la discusión paritaria, lo que suma un factor más de tensión.

Salvo los casos de la ciudad de Buenos Aires y Jujuy, y las escuelas albergue de algunos departamentos de Salta, que arrancan en febrero, en el resto del país la fecha es marzo.

Para los primeros, la extensión del distanciamiento social por el decreto emitido por el Ejecutivo nacional genera algunas dudas. En el resto de los casos, las próximas dos semanas serán claves para las negociaciones con los sindicatos.

Además, el Consejo Federal de Educación podría flexibilizar el semáforo epidemiológico diseñado el año pasado. De otra forma, muchos lugares no podrían volver clases.

Las autoridades educativas de las provincias coinciden en que el regreso -aunque presencial- no tendrá las características tradicionales. La mayoría apelará a la bimodalidad, al menos en los primeros meses, y la evolución quedará sujeta a los datos sanitarios. También, los distritos decidieron adelantar la vacunación de los docentes, pero eso dependerá del ritmo de llegada de las dosis compradas por el gobierno nacional. De todos modos, la vuelta a clases no estaría condicionada por la vacunación.

Las carteras de Educación de Misiones, San Juan, Jujuy (están negociando paritarias), Catamarca (se está cerrando el tema salarial) y Santiago del Estero aseguran tener "acordado" con los gremios el regreso. En el resto de los distritos, aún mantienen mayor cautela respecto de lo que pueden decidir los gremios, en función de las negociaciones que se llevarán adelante básicamente por el ajuste de los salarios y las condiciones edilicias de las escuelas.

Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el Suteba, que conduce Roberto Baradel, aclaró que en la vuelta a las aulas se trabajará por distrito, de acuerdo con la situación epidemiológica, y en el marco de un plan jurisdiccional que establece protocolos. No existe la resistencia que hay en la ciudad, y los sindicatos no plantean mayores objeciones a la decisión del gobernador Axel Kicillof de regresar el 1° de marzo a las aulas.

Córdoba

En Córdoba, Zulema Miretti, secretaria general adjunta de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), dice que será necesario "diferenciar" por escuela, teniendo en cuenta las condiciones de cada una para poder cumplir con los protocolos. "No va a ser igual en todos los lugares, quizá haya barrios donde no se podrá empezar el 1° de marzo, por la situación epidemiológica", anticipó. El Ministerio de Educación asegura que las condiciones de infraestructura en las escuelas estarán garantizadas.

Santa Fe

En Santa Fe, donde se apunta a un sistema bimodal, Amsafe reclama "establecer una discusión seria", en la que se escuche la visión de los especialistas sanitarios y de los docentes, para poner en claro cómo será el regreso; pide más inversión en salubridad y sanitización. El próximo viernes está programada una reunión con los gremios docentes.

Mendoza

En Mendoza, el SUTE y el Sadop ponen en duda el arranque porque entienden que se debe resolver primero la paritaria. Otra es la posición de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), que valora el inicio en las aulas y enfatiza que se concentrarán en las condiciones y protocolos que se determinen.

Tucumán

David Toledo, titular de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), señaló que deben conversar con la administración de Juan Manzur los salarios y las condiciones de trabajo. "Exhortamos a la provincia a cumplir con lo sanitario, con el protocolo acordado el año pasado y con los nombramientos pendientes", resumió.

Salta

Hay dudas en Salta, porque los referentes gremiales reclaman más personal de maestranza en las escuelas y vacunación antes del regreso; tienen, además, reclamos salariales pendientes del 2020 y de la paritaria de este año. Los representantes docentes puntanos son los que más directamente hacen eje en la vacunación. Soledad Correa, de la Unión de Trabajadores de la Educación, consideró que es importante "garantizar que las clases se puedan dar en los ambientes ideales para seguir cuidando nuestra salud"; su colega de Sadop Juan Accornero adelantó que se debe volver "con todo el personal docente y no docente vacunado".

Otras provincias

En Entre Ríos, la próxima semana se realizará el primer encuentro paritario. En lo que hace al modelo de la vuelta a las aulas, se articulará con los maestros. También, en Corrientes, los gremios pidieron la convocatoria a discutir salarios y, a la vez, dijeron que analizarán las condiciones sanitarias, edilicias y laborales para el regreso.

En Chaco, el Sindicato de Trabajadores de la Educación condiciona el inicio del ciclo lectivo a la falta de recursos para los protocolos sanitarios en las escuelas y al conflicto salarial. Eduardo Mijno, el secretario general del sindicato, sostuvo que hay establecimientos sin agua potable, por lo que no se puede pensar en la presencialidad. Una situación similar se da en Formosa.

En Tierra del Fuego hay negociaciones paritarias, pero en el gobierno local sostienen que el retorno no está supeditado a ese punto; sí hay evaluación de las condiciones edilicias. Los docentes santacruceños esperan reuniones definitorias con el Gobierno respecto del plan de vacunación y los protocolos; después de eso serán las asambleas las que decidan.

La cuestión salarial para el sector no está resuelta en Neuquén ni en Río Negro, provincias en las que los gremios también insisten en que las buenas condiciones de la infraestructura deben estar garantizadas. Los neuquinos presentaron al gobierno el listado de docentes y no docentes que no podrán regresar por ser de riesgo o presentar comorbilidades y cuyas licencias no estaban contempladas el protocolo. En Chubut, a los reclamos salariales pendientes se suma una revisión del protocolo aprobado a fines de 2019.

