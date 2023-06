Renunció el camarista federal cordobés acusado de acoso laboral y sexual

escuchar

CÓRDOBA.- En medio de un escándalo por las denuncias de presunto acoso laboral y acoso sexual, renunció el camarista federal de Córdoba Ignacio Vélez Funes. La renuncia fue confirmada a LA NACION por fuentes del Ministerio de Justicia, que además indicaron que será aceptada. En Córdoba, el gremio de judiciales federales está esperando que le envíen el decreto con la renuncia.

La situación de Vélez Funes se había complicado en los últimos días. La acumulación de presentaciones ante el gremio local llevó a que Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, elevara las denuncias al Consejo de la Magistratura. A la presentación original se sumó una ampliación ante ese organismo y se volvió a pedir su remoción, y ayer los empleados realizaron un “banderazo” ante la sede de la justicia federal.

La Regional de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación trabajó diez meses en la recopilación de casos. La tarea comenzó cuando hubo un cambio en la secretaría general y Juan Pablo Triputti reemplazó a Liliana Navarro, la camarista que estaba al frente y que, después, integró la comisión directiva. Ayer este diario la consultó respecto de si en su gestión no se habían presentado denuncias, pero no hubo respuesta.

Los casos datan de varios años. En el gremio informaron que durante estos meses se recopilaron entre 25 y 30 acusaciones contra el camarista que volcaron en las presentaciones ante el Consejo de la Magistratura, en las que pusieron a disposición unos 100 testigos. En general se trata de acciones y comportamientos vinculados con el abuso de autoridad, amenazas y maltrato laboral cotidiano.

Piumato, secretario general del gremio a nivel nacional, acompañó a sus pares de Córdoba e incluso participó de una protesta local. En la presentación ante el Consejo de la Magistratura se incluye un caso de “acoso sexual y laboral”, en el que se dan detalles de la mujer que lo habría sufrido en 2003.

Vélez Funes tiene 73 años. A los 75 hubiera tenido que dejar de todos modos su cargo para jubilarse. Ayer indicó a LA NACION que no haría declaraciones sobre las denuncias “a pesar de la incomodidad personal” que le genera “la sospecha pública” que enfrenta. “Dejo dicho que este silencio de mi parte hoy no otorga o convalida ninguna acusación o versión de cargos dada en mi contra a través de la prensa u otro medio de difusión”, declaró. Este jueves no respondió a la consulta de LA NACION.