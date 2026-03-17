Renunció el titular de Anses y el Gobierno suma una nueva baja

El hasta ahora titular de Anses, Fernando Bearzi, quedó afuera del organismo este martes. Según fuentes del Gobierno, Bearzi dejó su cargo en medio de un “acuerdo” con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que quiere darle una impronta diferente al área.

Asimismo, la ministra ya definió quién quedará a cargo de esta parte del Estado: Guillermo Arancibia, un funcionario que -de acuerdo a lo que detallaron fuentes oficiales- ya formaba parte del área desde hace años pero que había sido removido por Bearzi cuando desembarcó junto a su equipo en Anses.

La salida de Bearzi se conoce en paralelo con la decisión de Capital Humano de dar de baja el plan social Volver al Trabajo, que tenía a 900.000 beneficiarios que percibían un monto de $78.000. Funcionaba como una suerte de fondo de desempleo.

La desafectación de Bearzi como jefe de Anses venía barajándose hace tiempo y terminó de concretarse este martes, según fuentes oficiales.

“Bearzi se fue de común acuerdo con Pettovello, que quiere hacer una modernización en la Anses y para eso necesita un equipo para esta nueva etapa”, refirieron a LA NACION fuentes al tanto del relevo.

Dicen quienes conocen los movimientos de Pettovello que la ministra quiere imprimirle mayor “eficiencia” y “digitalización” al organismo.

La Anses a lo largo de la historia fue uno de los sectores del Estado con fuerte peso político y que por eso no escapa de las internas. La cartera tiene una dotación de personal que el Gobierno pretende reducir, por eso se lanzó un plan de retiros voluntarios en coordinación con el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger. Ese programa -que salió publicado ayer en el Boletín Oficial con firma de Bearzi, que hoy dejó el organismo- está dirigido a empleados de planta permanente con al menos dos años de antigüedad.

Como parte de las tareas que se desarrollan en ese ente de la administración pública están el otorgamiento y el pago de jubilaciones y pensiones, como así también el manejo de las asignaciones familiares y los planes de asistencia.

Tras conocerse la novedad, desde el Ministerio de Capital Humano emitieron un escueto comunicado en el que se limitaron a confirmar que Arancibia será desde ahora el titular del área. “Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”, señalaron.

Hace dos semanas, en la Secretaría de Trabajo, otra área bajo la órbita de Pettovello, también hubo bajas. Julio Cordero, a cargo de la secretaría, perdió a su virtual número dos, Eugenia Cortona, que se desempeñaba como subsecretaria de Empleo y Formación Laboral. También se fue Darío Silvestro, titular de la dirección de Asociaciones Sindicales

Noticia en desarrollo